¿Quién es Rafaela Cortés, nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos?

Jue, 19/02/2026 - 16:37
La gobernadora del Meta fue elegida por unanimidad en la Cumbre de Gobernadores y liderará la Federación Nacional de Departamentos durante el periodo 2026–2027.
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta
Créditos:
Cortesía

En la Cumbre de Gobernadores, realizada en Córdoba, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, fue elegida por unanimidad como nueva presidenta del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) para el periodo 2026–2027.

La mandataria asumirá durante un año la representación política de los departamentos del país, con una agenda centrada en descentralización, fortalecimiento de competencias territoriales y mayor autonomía fiscal para las regiones.

Formación y trayectoria en el sector público

Cortés es abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Ha ocupado cargos en la Contraloría General de la República, donde fue Contralora Provincial Delegada en Regalías, y en la Procuraduría General de la Nación. También se desempeñó como personera municipal de Cabuyaro, Meta, y ha ejercido como abogada litigante.

Desde 2024 es gobernadora del Meta (2024–2027). En su trayectoria reciente fue facilitadora oficial del proceso de paz con disidencias de las FARC (2024–2025) y ha participado en escenarios internacionales como el Colombia Investment Roadshow 2024 y el Climate Economy Forum Latin America 2024.

En 2024 y 2025 fue reconocida por Forbes Colombia como una de las 100 mujeres más influyentes del país.

La descentralización como bandera

Tras su elección, Cortés afirmó que la prioridad será avanzar en una ley de competencias que fortalezca la descentralización.

“Hay muchas responsabilidades en esta presidencia que arrancamos hoy aquí en Córdoba, en Montería. Hace un año empezamos a trabajar muy fuerte en el Congreso el Sistema General de Participación. Ahora la idea es presentar la Ley de Competencias y lograr esa descentralización que tanto daño le está haciendo a las regiones y a los departamentos”, señaló.

La mandataria también se refirió a la situación de emergencia por lluvias en Córdoba y a la necesidad de que los recursos lleguen con mayor rapidez a los territorios para atender a las familias damnificadas.

“Desde la Federación vamos a seguir trabajando y transitando por esa descentralización, lograr que los recursos lleguen a las regiones, que podamos disminuir los márgenes de pobreza y avanzar junto a alcaldes y gobernadores que conocen las necesidades de sus territorios”, agregó.

Así quedó el Consejo Directivo

La vicepresidencia del Consejo Directivo quedó en manos de Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima.

El órgano directivo está compuesto por un representante principal y un suplente por cada una de las siete regiones del país y ejercerá como máxima instancia de la agremiación durante un año.

Región Amazonía:
   Principal:  Óscar Sánchez, Gobernador del Amazonas.
   Suplente: Luis Alfredo Gutiérrez, Gobernador del Vaupés.

Región Caribe:
   Principal:  Elvia Milena Sanjuán, Gobernadora del Cesar.
   Suplente: Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlántico.

Región Centro:
   Principal:  William Villamizar, Gobernador de Norte de Santander.
   Suplente: Jorge Emilio Rey, Gobernador de Cundinamarca.

Región Eje Cafetero:
   Principal:  Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia.
   Suplente: Juan Diego Patiño, Gobernador de Risaralda.

Región Pacífico:
   Principal:  Jorge Octavio Guzmán, Gobernador de Cauca.
   Suplente: Nubia Carolina Córdoba, Gobernadora del Chocó.

