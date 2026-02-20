Sebastián Martínez, una de las figuras más sólidas de la televisión nacional e internacional, volvió a ser tendencia tras pronunciarse sobre uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país: el Metro de Bogotá.

Reconocido por su participación protagónica en producciones como Hasta que la plata nos separe, La ley del corazón y Bloque de búsqueda, Martínez ha consolidado una carrera que también lo ha llevado a México y a plataformas internacionales como Netflix, ampliando su proyección en el mercado global.

Sebastián Martínez y su reacción a las obras del Metro de Bogotá

Durante una de sus más recientes apariciones en redes sociales, el actor compartió un recorrido a pie por la capital colombiana. En medio de las grabaciones, se refirió con entusiasmo a los avances de la construcción del Metro.

“A mí sí me parece divino como se ve la ciudad así. Me parece espectacular, demasiado divino, ver ese metro que va a pasar por ahí, el trencito. Para mí es un sueño”, expresó el antioqueño, dejando ver su optimismo frente al proyecto.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron tanto a favor como en contra, en medio del debate público que ha acompañado históricamente esta obra.

El Metro de Bogotá: fecha clave en 2028

El Metro de Bogotá, cuya entrega está prevista para marzo de 2028, representa uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos en la historia de la ciudad. La obra busca transformar el transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento en la capital.