Petro pidió auditar el software del conteo de votos en las regiones

Vie, 20/02/2026 - 08:50
El mandatario solicitó revisar el sistema de conteo de votos y convocó la comisión de garantías, mientras observadores europeos acompañan la jornada.
Presidente Gustavo Petro.
Créditos:
Presidencia de la República.

El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió que se realice una auditoría al software encargado del conteo de votos en los municipios y departamentos del país, en medio de los preparativos para la jornada electoral del próximo domingo 8 de marzo. El mandatario señaló que no solo las autoridades deben vigilar el funcionamiento del sistema, sino también los partidos políticos y la ciudadanía en general, con el fin de garantizar transparencia en el proceso democrático.

El pronunciamiento se dio a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde el jefe de Estado expresó su preocupación por posibles irregularidades. “Ya vivimos fraude, poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco”, escribió, aludiendo a experiencias pasadas que, según él, evidencian debilidades en el sistema electoral.

En ese contexto, el presidente ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, convocar a la comisión de garantías electorales para evaluar el estado de los mecanismos de control y seguimiento del proceso. Esta comisión tiene como propósito velar por la equidad y la transparencia en las elecciones, así como atender eventuales denuncias de los distintos sectores políticos.

Petro también informó que sostuvo una reunión con los observadores de la Unión Europea que llegaron al país para acompañar las elecciones legislativas y las consultas internas de los partidos para definir candidatos a la Presidencia de la República. Durante el encuentro, el mandatario aseguró haber expuesto “las flaquezas del actual sistema electoral”, con el objetivo de que la misión internacional tenga conocimiento de los retos que enfrenta el proceso.

Según lo anunciado, los delegados europeos vigilarán 13.493 puestos de votación en el territorio nacional y 253 en el exterior. Su labor consistirá en observar el desarrollo de la jornada, el funcionamiento de los mecanismos de votación y el proceso de escrutinio, emitiendo posteriormente un informe sobre sus hallazgos.

La solicitud de auditoría y la convocatoria de la comisión de garantías se producen en un momento clave para el país, cuando se elegirán a los próximos congresistas y se definirán las candidaturas presidenciales de varias colectividades. El llamado del presidente abre un nuevo debate sobre la confiabilidad del sistema electoral y la necesidad de fortalecer los controles para asegurar la legitimidad de los resultados.

