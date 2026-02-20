Aeropuerto de Palm Beach llevaría el nombre de Donald Trump

El Senado de Florida dio luz verde este jueves a una iniciativa para que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach lleve el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene su residencia en Mar-a-Lago.

La propuesta fue aprobada con 25 votos a favor y 11 en contra en la Cámara alta estatal, dominada por los republicanos. Ahora solo resta la firma del gobernador Ron DeSantis para oficializar el cambio, luego de que la Cámara de Representantes de Florida también avalara la medida días atrás.

Argumentos a favor del homenaje

La iniciativa fue impulsada por la senadora estatal Debbie Mayfield, quien defendió que el mandatario merece el reconocimiento por su gestión migratoria y de seguridad.

Durante el debate, la legisladora destacó que, según cifras oficiales, en lo que va de la actual Administración se han deportado más de 400.000 inmigrantes y se ha presionado a México y Canadá para reforzar el control del tráfico de fentanilo.

“Es un honor presentar esta ley para renombrar el aeropuerto en honor del primer residente de Florida electo presidente de Estados Unidos”, expresó Mayfield.

El cambio se enmarca en un esfuerzo más amplio de aliados republicanos para rebautizar instituciones públicas con el nombre de Trump.