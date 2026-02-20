Aeropuerto de Palm Beach llevaría el nombre de Donald Trump

El Senado de Florida dio luz verde este jueves a una iniciativa para que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach lleve el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene su residencia en Mar-a-Lago.
La propuesta fue aprobada con 25 votos a favor y 11 en contra en la Cámara alta estatal, dominada por los republicanos. Ahora solo resta la firma del gobernador Ron DeSantis para oficializar el cambio, luego de que la Cámara de Representantes de Florida también avalara la medida días atrás.
Argumentos a favor del homenaje
La iniciativa fue impulsada por la senadora estatal Debbie Mayfield, quien defendió que el mandatario merece el reconocimiento por su gestión migratoria y de seguridad.
Durante el debate, la legisladora destacó que, según cifras oficiales, en lo que va de la actual Administración se han deportado más de 400.000 inmigrantes y se ha presionado a México y Canadá para reforzar el control del tráfico de fentanilo.
“Es un honor presentar esta ley para renombrar el aeropuerto en honor del primer residente de Florida electo presidente de Estados Unidos”, expresó Mayfield.
El cambio se enmarca en un esfuerzo más amplio de aliados republicanos para rebautizar instituciones públicas con el nombre de Trump.
Entre los precedentes recientes figuran el denominado ‘Trump Kennedy Center’ y el ‘Instituto de Paz de Trump’ en Washington D. C.
Además, hace dos semanas trascendió que funcionarios de la Administración presionaron al líder demócrata en el Senado federal, Chuck Schumer, para que apoyara propuestas similares en la estación Penn Station de Nueva York y el Aeropuerto de Dulles, en Virginia.
En Florida, al menos tres localidades, Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach, ya han designado calles en honor al mandatario. En este último caso, la vía que conduce a Mar-a-Lago fue nombrada ‘Donald J. Trump Boulevard’.
Críticas por el costo y la falta de consulta
El bloque demócrata cuestionó que el cambio de nombre implicará un gasto estimado de 5,5 millones de dólares en recursos públicos, destinados a modificar señalización, elementos de marca, página web y sistemas tecnológicos.
También argumentaron que la medida no cuenta con respaldo mayoritario en el condado. En las elecciones presidenciales de 2024, Trump obtuvo en Palm Beach casi 6.000 votos menos que la demócrata Kamala Harris, aunque sí ganó en el estado de Florida.
La congresista federal Lois Frankel criticó que la legislatura estatal avance sin una consulta amplia a los residentes. “Es injusto ignorar las voces del condado al impulsar una ley de este tipo sin darles una verdadera oportunidad de opinar”, afirmó.
Con la decisión ya aprobada por ambas cámaras estatales, el futuro nombre del aeropuerto queda ahora en manos del gobernador.
*Con información de EFE*