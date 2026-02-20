Así celebró Johanna Fadul la salida de Maiker de La casa de los famosos

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia continúa en el centro de la conversación digital. Tras la reciente eliminación de Maiker Smith, el nombre de Johanna Fadul volvió a ser tendencia, semanas después de haber sido expulsada del reality por comentarios considerados racistas dentro de la competencia.

El programa, transmitido 24/7 y con amplia repercusión en redes sociales, enfrenta uno de los momentos más tensos de su actual edición, marcada por sanciones disciplinarias y fuertes debates entre la audiencia.

La expulsión de Johanna Fadul: el momento que marcó la temporada

Johanna Fadul protagonizó uno de los episodios más controversiales de La casa de los famosos durante una dinámica de posicionamiento frente al participante conocido como “Campanita”. En medio de la confrontación, ella emitió un comentario con connotación racista al asociar el color de piel del concursante con aspectos negativos.

El hecho generó rechazo inmediato dentro de la casa y en redes sociales, donde miles de usuarios exigieron medidas ejemplares. Ante la magnitud de la polémica, la producción de La casa de los famosos Colombia tomó una decisión contundente: la expulsión inmediata de la actriz, reiterando su política de cero tolerancia frente a conductas discriminatorias.

Posteriormente, la actriz ofreció disculpas públicas y aseguró que sus palabras no reflejaban su pensamiento real. Sin embargo, el impacto del incidente continuó alimentando el debate público, especialmente por tratarse de un formato de convivencia masiva con alto alcance mediático.

Maiker, tensiones pendientes y la narrativa fuera de la casa

Tras su salida del programa, Johanna Fadul se mantuvo activa en redes sociales, donde ha publicado videos analizando el desarrollo del reality y opinando sobre sus excompañeros.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su postura frente al influencer Maiker, a quien durante la competencia calificó como “mueble”, término usado en el formato para señalar a participantes considerados poco influyentes en la dinámica del juego.

Con el paso de los días, parte de la audiencia comenzó a relacionar esa actitud con el hecho de que Maiker no habría aceptado completamente sus disculpas dentro de la casa, lo que aumentó la tensión narrativa incluso después de la expulsión de la actriz.

La celebración que desató nuevas críticas

La controversia resurgió con fuerza tras la eliminación de Maiker. Luego de que el influencer abandonara el reality, la bogotana publicó un video celebrando lo ocurrido, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.