Petro denuncia ‘cartel de la hemofilia’ tras caso de Kevin Acosta

En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, realizada el 19 de febrero de 2026 para respaldar el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero.
El pronunciamiento se dio en un contexto de fuertes cuestionamientos contra su administración por la atención médica que recibía el menor.
Kevin Acosta padecía hemofilia A severa y, según denunció su familia, estuvo dos meses sin recibir el medicamento requerido para su tratamiento. El suministro debía ser garantizado por la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque inicialmente se informó que el niño murió tras sufrir una caída, sus familiares sostienen que el fallecimiento estaría relacionado con las fallas en la continuidad del tratamiento.
Desde la tarima, el jefe de Estado afirmó que el caso fue utilizado políticamente en su contra. “No quiero hablar del niño Kevin, porque lo usaron salvajemente”, expresó, al tiempo que calificó como “infundio y mentira de la prensa” las acusaciones que señalan responsabilidad directa del Gobierno.
Denuncia sobre un supuesto “cartel de la hemofilia”
En su intervención, Petro aseguró que detrás del caso podría existir un “cartel de la hemofilia”, que, según indicó, debe ser objeto de investigación. Además, insistió en la necesidad de aprobar la Reforma a la Salud, iniciativa que ha sido archivada en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.
El proyecto busca transformar el rol de las EPS, eliminando su función como aseguradoras financieras y modificando el manejo de los recursos públicos destinados al sistema.
Las cifras que presentó el presidente
Como parte de su defensa, el mandatario expuso datos sobre la reducción de la mortalidad en menores de cinco años durante distintos gobiernos:
- Álvaro Uribe (2006-2009): 2.959 muertes menos frente al periodo anterior.
- Juan Manuel Santos (2010-2014): 1.828 menos.
- Juan Manuel Santos (2014-2018): 1.308 menos.
- Iván Duque (2018-2021): 2.219 menos.
- Gustavo Petro (2022-2025): 6.768 menos frente al gobierno anterior.
Según el presidente, estos resultados estarían relacionados con el enfoque preventivo que su administración ha impulsado en la salud pública, así como con cambios estructurales como la Reforma Laboral.
Sin embargo, la madre del menor, Yudy Pico, rechazó las declaraciones presidenciales. Aseguró que su hijo no murió a causa de un golpe y pidió que se deje de atribuir responsabilidad a la familia. El caso continúa generando debate en medio de la discusión nacional sobre el futuro del sistema de salud en Colombia y la transformación de las EPS.