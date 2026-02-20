Petro denuncia ‘cartel de la hemofilia’ tras caso de Kevin Acosta

En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar de Bogotá, realizada el 19 de febrero de 2026 para respaldar el salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero.

El pronunciamiento se dio en un contexto de fuertes cuestionamientos contra su administración por la atención médica que recibía el menor.

Kevin Acosta padecía hemofilia A severa y, según denunció su familia, estuvo dos meses sin recibir el medicamento requerido para su tratamiento. El suministro debía ser garantizado por la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Aunque inicialmente se informó que el niño murió tras sufrir una caída, sus familiares sostienen que el fallecimiento estaría relacionado con las fallas en la continuidad del tratamiento.

Desde la tarima, el jefe de Estado afirmó que el caso fue utilizado políticamente en su contra. “No quiero hablar del niño Kevin, porque lo usaron salvajemente”, expresó, al tiempo que calificó como “infundio y mentira de la prensa” las acusaciones que señalan responsabilidad directa del Gobierno.

Denuncia sobre un supuesto “cartel de la hemofilia”

En su intervención, Petro aseguró que detrás del caso podría existir un “cartel de la hemofilia”, que, según indicó, debe ser objeto de investigación. Además, insistió en la necesidad de aprobar la Reforma a la Salud, iniciativa que ha sido archivada en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.