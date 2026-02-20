Presidente Petro presentó el nuevo pasaporte que regirá desde abril

Con una “buena noticia para todos los colombianos”, el presidente Gustavo Petro cerró su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá con la presentación oficial del nuevo pasaporte colombiano, un documento que, según afirmó, será producido en su totalidad en el país y que comenzará a expedirse a partir del 1 de abril de 2026.

Desde la tarima, acompañado por varios integrantes de su gabinete, entre ellos la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la directora de la Anla, Irene Vélez, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, el mandatario mostró la nueva libreta ante los asistentes que participaron en el acto de cierre de las marchas por la defensa del salario mínimo vital.

“Los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar el pueblo mismo (…) decían que no íbamos a poder hacerlo. Este es el nuevo pasaporte para Colombia, este es el cuarto mejor pasaporte del mundo, pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, debe ser llevado con orgullo”, aseguró el jefe de Estado.

Lea aquí: Petro pidió auditar el software del conteo de votos en las regiones

De acuerdo con el presidente, el documento superó pruebas de seguridad y autenticidad exigidas por entidades internacionales, lo que permitió ubicarlo como el cuarto mejor pasaporte del mundo. Además de los estándares técnicos, Petro destacó su diseño, que incluye ilustraciones representativas de los pueblos colombianos y las icónicas “mariposas amarillas” asociadas al universo literario de Gabriel García Márquez. “Es hermoso. Tiene mariposas amarillas […] guitarras y tiples, cocos, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos, en sus páginas”, afirmó.

El anuncio también estuvo acompañado de cuestionamientos a la empresa Thomas Greg & Sons. Petro sostuvo que Colombia no necesita una compañía internacional para la elaboración de los pasaportes, ya que cuenta con la infraestructura y las máquinas necesarias para fabricarlos en territorio nacional. En ese sentido, solicitó a los directivos de la firma devolver la base de datos de ciudadanos, al señalar que los documentos serán gestionados directamente en el país.

El mandatario subrayó que esta decisión representa un avance en soberanía tecnológica e industrial, así como en la protección de los datos personales. Anunció, además, una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos, para tratar prácticas ilegales relacionadas con bases de datos en manos de privados y fortalecer la seguridad de la información de cara a futuros procesos electorales.

Le puede interesar: Tutela contra Petro por caso Kevin Acosta: piden retirar información médica

La Cancillería informó que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa y que no es obligatorio renovarlos antes de viajar si aún están vigentes. No obstante, recomendó verificar con anticipación la fecha de expiración, teniendo en cuenta que el pasaporte ordinario y el ejecutivo tienen una vigencia de diez años.

El trámite del nuevo documento podrá realizarse desde abril de 2026 en los 37 puntos habilitados por la Cancillería en el país, así como en consulados de Colombia en el exterior. Las autoridades reiteraron que el proceso es presencial y debe adelantarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar fraudes.

Para el Gobierno, el nuevo pasaporte simboliza modernización, identidad cultural y soberanía nacional, consolidando una apuesta por la producción local y la autonomía en la gestión documental del Estado.