Maluma habla de cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Durante la grabación del videoclip, tanto Maluma como Yeison expresaron públicamente su emoción por unir sus voces en un proyecto que simbolizaba respeto y evolución musical. El tema estaba pensado como una apuesta ambiciosa dentro del panorama latino, con potencial de impacto masivo.

Así nació la amistad entre Maluma y Yeison Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, el antioqueño compartió un emotivo video recordando los inicios de su relación con el artista nacido en Manzanares. Según relató, se conocieron hace varios años en Bogotá, en un evento público organizado por una emisora, cuando ambos apenas comenzaban a consolidar sus carreras.

Maluma destacó la disciplina y constancia del cantante de música popular, describiéndolo como un hombre “camellador” y comprometido con su proceso artístico. Aunque en aquel momento escuchaba con mayor frecuencia a otros exponentes del género, aseguró que siempre fue consciente del enorme impacto que Yeison tenía en Colombia, considerándolo una de las figuras más importantes de la música popular del país.

El acercamiento definitivo ocurrió gracias al padre del paisa, quien le comentó que estaba en contacto con Yeison y pidió autorización para compartir su número de teléfono. Ese gesto permitió que los artistas conversaran directamente, fortaleciendo el respeto mutuo y sembrando la semilla de la colaboración que más adelante se materializaría en “Con el corazón”.

El día que cambió todo: la llamada que interrumpió el sueño

Con la canción ya en proceso y grandes expectativas sobre su lanzamiento, ambos soñaban con llevar el tema a escenarios internacionales. Sin embargo, los planes se vieron truncados por la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Maluma recordó que se encontraba en su casa, junto a su familia, escuchando la referencia del tema cuando recibió la llamada que le informó sobre el accidente.

Soñamos mucho. Lastimosamente, cuando Yeison falleció, yo estaba en mi casa con mi mujer y con mi hija, escuchando la canción, la referencia, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Eso para mí fue lo más loco del mundo

El artista describió el momento como impactante y difícil de asimilar, una coincidencia que marcó profundamente el significado de la canción.