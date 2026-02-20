Inicio
Maluma habla de cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

Vie, 20/02/2026 - 10:56
Luego de publicar su canción con Yeison Jiménez, Maluma se sinceró sobre cómo fue el momento el que se enteró de la tragedia.
Maluma Yeison Jiménez
Créditos:
Redes sociales

El pasado 12 de febrero, a un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, Maluma conmovió a sus seguidores con el lanzamiento oficial del video de “Con el corazón”, la canción que ambos grabaron en diciembre y que hoy se convierte en un homenaje póstumo cargado de nostalgia, respeto y profundo significado.

El estreno no solo marcó un nuevo lanzamiento musical en la industria latina, sino también el cumplimiento de un sueño que los dos artistas habían manifestado durante el proceso de grabación.

Una colaboración que nació de la admiración mutua

La canción representa una fusión entre la música popular colombiana y sonidos más contemporáneos, un puente artístico que ambos intérpretes buscaban consolidar para proyectar el tema hacia mercados internacionales como México.

Durante la grabación del videoclip, tanto Maluma como Yeison expresaron públicamente su emoción por unir sus voces en un proyecto que simbolizaba respeto y evolución musical. El tema estaba pensado como una apuesta ambiciosa dentro del panorama latino, con potencial de impacto masivo.

Así nació la amistad entre Maluma y Yeison Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, el antioqueño compartió un emotivo video recordando los inicios de su relación con el artista nacido en Manzanares. Según relató, se conocieron hace varios años en Bogotá, en un evento público organizado por una emisora, cuando ambos apenas comenzaban a consolidar sus carreras.

Maluma destacó la disciplina y constancia del cantante de música popular, describiéndolo como un hombre “camellador” y comprometido con su proceso artístico. Aunque en aquel momento escuchaba con mayor frecuencia a otros exponentes del género, aseguró que siempre fue consciente del enorme impacto que Yeison tenía en Colombia, considerándolo una de las figuras más importantes de la música popular del país.

El acercamiento definitivo ocurrió gracias al padre del paisa, quien le comentó que estaba en contacto con Yeison y pidió autorización para compartir su número de teléfono. Ese gesto permitió que los artistas conversaran directamente, fortaleciendo el respeto mutuo y sembrando la semilla de la colaboración que más adelante se materializaría en “Con el corazón”.

El día que cambió todo: la llamada que interrumpió el sueño

Con la canción ya en proceso y grandes expectativas sobre su lanzamiento, ambos soñaban con llevar el tema a escenarios internacionales. Sin embargo, los planes se vieron truncados por la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Maluma recordó que se encontraba en su casa, junto a su familia, escuchando la referencia del tema cuando recibió la llamada que le informó sobre el accidente.

Soñamos mucho. Lastimosamente, cuando Yeison falleció, yo estaba en mi casa con mi mujer y con mi hija, escuchando la canción, la referencia, y en ese momento me interrumpe una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Eso para mí fue lo más loco del mundo

El artista describió el momento como impactante y difícil de asimilar, una coincidencia que marcó profundamente el significado de la canción.

Creado Por
Kienyke.com
Maluma
Yeison Jiménez
