Autoridades descartan víctimas y revisan daños tras terremoto de 5,8 en Afganistán

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes el noreste de Afganistán y se hizo sentir en Kabul y en varias provincias limítrofes, aunque las autoridades locales no han reportado por el momento la existencia de víctimas o daños materiales de consideración.



El sismo se produjo alrededor de las 17:30 hora local (13:00 GMT), en la provincia de Panjshir, una región montañosa situada a unos 38 kilómetros al noreste de la localidad de Bazarak, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



"Hemos pedido a los departamentos locales y a los residentes que informen si hay algún daño, pero, gracias a dios, hasta ahora no hemos recibido ningún informe de víctimas”, declaró a EFE Saad Haqmal, portavoz de la jefatura de policía provincial de Panjshir.

Por su parte, funcionarios del gobierno talibán indicaron que se mantienen las labores de monitoreo en las áreas más remotas y escarpadas de la cordillera del Hindu Kush para descartar afectaciones en comunidades aisladas.



Afganistán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica en la intersección de varias placas tectónicas.



En los últimos años, el país ha sufrido terremotos devastadores que han causado miles de muertos y destruido decenas de miles de hogares, especialmente en las zonas rurales donde las construcciones son más precarias.

Este nuevo temblor ha generado escenas de nerviosismo en ciudades como Kabul, donde muchos residentes salieron a las calles ante el temor de réplicas, reviviendo el trauma de desastres sísmicos recientes en la región.