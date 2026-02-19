¿Cómo le fue en rating a A otro nivel en su estreno?

Después de casi cinco años de ausencia, ‘A otro nivel’, una competencia original de Caracol Televisión, regresa con su cuarta temporada, la cual estrenó este 18 de febrero, como reemplazo de ‘El Desafío XXI’.
En esta ocasión los jurados son Kike Santander, Pipe Peláez y el peruano Gian Marco, estos dos últimos como novedades. Asimismo, Cristina Hurtado se estrena como la presentadora del formato, remplazando a Paulina Vega.
Algo que llama la atención a muchos televidentes es saber cómo le fue en recepción a A otro nivel en su estreno y Kantar Ibope Media, empresa encargada de medir la teleaudiencia, ya publicó el rating de este miércoles, estos fueron los resultados.
En el primer lugar se encuentra este reality musical con 8,40 de puntaje. En el segundo puesto encontramos la edición de las 7 P.M de Noticias Caracol, de terceras aparece ‘La reina del flow’ 3, seguido por el noticiero de Caracol con la edición de mediodía y cerrando el top 5 está ‘Tormenta de pasiones’, telenovela trasmitida por el mismo canal.
Otras producciones que aparecen en el top 10 de producciones más vistas en Colombia son: ‘Hilos de vida’, ‘Las de siempre’, ‘La casa de los famosos’, ‘Leyla’ y ‘La usurpadora’.
¿Cómo funciona la dinámica en A otro nivel 4?
La cuarta temporada de A otro nivel llega con una dinámica renovada y una apuesta inédita en la televisión nacional. Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, confirmó al canal que el formato no solo mantendrá su esencia musical, sino que incorporará un objetivo ambicioso: conformar un grupo musical ganador que recibirá 600 millones de pesos y un contrato por un año para girar por el país.
La competencia inicia con una primera fase ya conocida por el público, pero cargada de tensión. Los aspirantes deben cantar dentro de un ascensor que asciende en la medida en que los jurados —Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco— oprimen el botón. Si dos de los tres dan su aprobación, el participante ingresa al programa. Si los tres lo respaldan, se convierte automáticamente en líder, una figura clave para la siguiente etapa.
En la segunda fase, 60 concursantes regresan al ascensor para ser elegidos por los líderes y así conformar los grupos. Una vez armadas las agrupaciones, estas se presentan ante el jurado. El equipo con el desempeño más débil queda en riesgo.
La competencia entonces sale del estudio y se traslada a las calles. Los grupos en peligro realizan presentaciones abiertas al público, que vota mediante códigos QR y califica de uno a diez. El promedio obtenido se suma a la evaluación del jurado. Finalmente, los dos grupos con menor puntaje deben enfrentarse nuevamente ante los expertos, quienes toman la decisión definitiva sobre cuál abandona la competencia.