¿Cómo le fue en rating a A otro nivel en su estreno?

Después de casi cinco años de ausencia, ‘A otro nivel’, una competencia original de Caracol Televisión, regresa con su cuarta temporada, la cual estrenó este 18 de febrero, como reemplazo de ‘El Desafío XXI’.

En esta ocasión los jurados son Kike Santander, Pipe Peláez y el peruano Gian Marco, estos dos últimos como novedades. Asimismo, Cristina Hurtado se estrena como la presentadora del formato, remplazando a Paulina Vega.

Algo que llama la atención a muchos televidentes es saber cómo le fue en recepción a A otro nivel en su estreno y Kantar Ibope Media, empresa encargada de medir la teleaudiencia, ya publicó el rating de este miércoles, estos fueron los resultados.

En el primer lugar se encuentra este reality musical con 8,40 de puntaje. En el segundo puesto encontramos la edición de las 7 P.M de Noticias Caracol, de terceras aparece ‘La reina del flow’ 3, seguido por el noticiero de Caracol con la edición de mediodía y cerrando el top 5 está ‘Tormenta de pasiones’, telenovela trasmitida por el mismo canal.