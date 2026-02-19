¿Qué hacía Shakira con Alex Char en Barranquilla?

La presencia de Shakira en Barranquilla dejó de ser un rumor para convertirse en noticia confirmada cuando el alcalde Alejandro Char anunció públicamente que la artista se encontraba en la ciudad grabando un nuevo video musical junto al cantante urbano Beéle.

El rodaje del videoclip se desarrolló en el tradicional sector de Barrio Abajo, donde se realizaron cierres viales para dar paso a una puesta en escena cargada de identidad caribeña. Polleras, gaitas y expresiones culturales propias del Carnaval marcaron el ambiente de la producción, que convirtió las calles en una explosión de música, baile y tradición.

En un video compartido en redes sociales, el mandatario dio la bienvenida a ambos artistas y destacó el orgullo que representan para la ciudad. Durante el encuentro, Char preguntó a la cantante cómo veía a Barranquilla, a lo que ella respondió que la encontraba “divina e increíble”.

Anuncian ampliación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Más allá del encuentro musical, el momento que sorprendió fue el anuncio de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para la capital del Atlántico: la ampliación y remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Según explicó el alcalde, el objetivo es ampliar la capacidad a 60.000 sillas y cerrar el año con un espectáculo que reúna hasta 75.000 personas en el escenario conocido popularmente como “el Metro”. La noticia despertó entusiasmo inmediato entre los seguidores, que ya imaginan a Shakira encabezando uno de los conciertos más multitudinarios en su ciudad natal.