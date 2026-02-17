Un pasado familiar ligado al narcotráfico

Más allá del atentado, DJ Exotic también habló de las heridas emocionales que marcaron su infancia. Su abuelo fue narcotraficante y pagó cerca de 25 años de prisión en Estados Unidos. Su padre, por su parte, pasó 17 años en la cárcel por vínculos con el mismo delito.

El artista reveló además que el mejor amigo de su padre era Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido con el alias de “Chupeta”, uno de los principales líderes del cartel del Norte del Valle. Ramírez fue capturado en 2007, colaboró con la justicia estadounidense y recuperó la libertad en diciembre de 2024 bajo condición de testigo protegido.

“‘Chupeta’ es mi padrino”, confesó Salinas, evidenciando la cercanía de su familia con figuras del crimen organizado.

La historia de su madre, “La Caponera”

La madre del DJ, Mónica Sánchez Arce, conocida como “La Caponera”, también enfrentó procesos judiciales. Fue arrestada en 2018 tras permanecer más de una década prófuga, periodo en el que incluso tuvo circular roja de Interpol.

Durante años utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades, hasta que fue detenida en Envigado (Antioquia), señalada de pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Actualmente goza de libertad condicional y debe reportar cualquier movimiento o salida del país.

Salinas aseguró que su madre fue acusada injustamente y destacó su fortaleza para superar esa etapa: “Gracias a Dios, ya está libre”.

Adicciones y una nueva oportunidad

Aunque DJ Exotic afirmó que no se dedicó directamente al narcotráfico, reconoció que estuvo inmerso en el consumo de drogas durante años.

“Yo no estuve en el narcotráfico, pero estuve muy involucrado en eso, en lo que es una nueva forma de la juventud”, confesó. Incluso admitió que cargaba grandes cantidades para consumo personal, lo que evidenciaba un problema de adicción.

Con el tiempo, la música se convirtió en su escape y en la herramienta que lo ayudó a romper el ciclo familiar. Hoy, tras sobrevivir a un atentado que casi le cuesta la vida, el DJ asegura que atraviesa un proceso de transformación personal.

Aunque se ha especulado que el ataque podría estar relacionado con su pasado o con viejas conexiones, el artista prefirió no referirse a esas versiones.

La historia de DJ Exotic no solo es la de un atentado que estremeció a Cali, sino la de un hombre que creció rodeado por el narcotráfico, enfrentó adicciones y logró sobrevivir a la muerte.