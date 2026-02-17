Lluvias y violencia complican la elección de curules de paz: MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su análisis de riesgo para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), las 16 circunscripciones con las que se eligen 16 curules de paz a la Cámara el 8 de marzo de 2026. El reporte pone varias alertas sobre la mesa: más hechos de violencia, posibles anomalías electorales, y problemas logísticos por la temporada de lluvias.

En el mapa general, la MOE ubica 103 de 168 municipios con algún nivel de riesgo por esa coincidencia de factores.

¿Qué son las CITREP?

Las CITREP son una elección aparte dentro de la jornada legislativa. Agrupan 168 municipios y en cada circunscripción se elige un representante a la Cámara para el periodo 2026-2030. La MOE recuerda que su peso en el censo es bajo frente al total nacional, pero el diseño de estas curules busca representar territorios golpeados por el conflicto, donde la presión sobre campañas y votación suele ser más alta.

Por eso el riesgo aquí no se lee solo como una cifra. Se lee como capacidad real de hacer campaña, llegar a puestos y contar votos sin interferencias.

El hallazgo central: sube el riesgo extremo

El dato más fuerte del informe es el salto a la categoría de riesgo extremo. La MOE reporta que pasa de 43 municipios en 2022 a 63 en 2026, un aumento de 46,5%. Además, insiste en que no se trata solo de presencia de hechos violentos aislados, sino de zonas donde se cruzan factores de fraude y violencia.

El reporte señala concentraciones e incrementos en circunscripciones como CITREP 7 (sur de Meta-Guaviare), CITREP 16 (Caquetá) y CITREP 13 (sur de Bolívar), y menciona regiones con dinámicas persistentes de disputa armada como Catatumbo, Cauca y el piedemonte amazónico.

Le puede interesar: Así puede consultar su lugar de votación en WhatsApp

Menos candidaturas y más barreras de campaña

La MOE también reporta una caída fuerte en el número de candidaturas para estas curules. Pasa de 405 en 2022 a 253 en 2026, una reducción de 48%. En el informe se plantea una explicación práctica: la dificultad de acceso a recursos de anticipo para financiar campaña, sumada a la presencia de actores armados y economías ilegales en territorios donde moverse ya es un riesgo.

Ese dato importa porque menos candidatos no significa menos competencia. Significa menos posibilidades reales de hacer campaña y, en algunos lugares, menos gente dispuesta a exponerse.

Violencia, fraude y la superposición territorial

En la desagregación por factores, la MOE afirma que 96,4% de los municipios CITREP presentan riesgo asociado a violencia, frente a 76% en 2022. En el frente de posibles anomalías, identifica riesgos en 106 municipios para Cámara y 110 para Senado, con 89 municipios compartiendo riesgo para ambas elecciones.

El informe añade una lectura territorial: la superposición entre municipios en riesgo extremo y áreas con mayor concentración de cultivos de coca.

Lluvias: el riesgo operativo que complica el día de votación

A la presión de seguridad se suma un factor operativo. La MOE advierte que la temporada de lluvias eleva la alerta logística en tres circunscripciones: CITREP 9 (Pacífico medio), CITREP 14 (sur de Córdoba) y CITREP 13 (sur de Bolívar), con posible afectación sobre 161 puestos de votación.

Además, con base en alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el informe menciona 2.884 puestos de votación ubicados en zonas de alerta roja por lluvias, con 5.516.162 personas habilitadas y 18.743 mesas.

¿Qué está pidiendo la MOE?

La solicitud principal es concreta: una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral específica para las CITREP. La MOE plantea que el aumento del riesgo exige coordinación entre Gobierno, fuerza pública y autoridades electorales para protección de candidaturas, vigilancia de patrones de votación y medidas logísticas para garantizar acceso a puestos y mesas.

El mensaje de fondo es simple. Para las curules de paz, el problema no es solo quién gana. Es si se puede votar y competir con reglas mínimas en territorios donde se cruzan violencia, riesgo electoral y, ahora, lluvias.



