Juan Carlos Florián es nombrado vicecónsul en Bélgica y Luxemburgo

El exministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián, regresa al escenario público con un nuevo encargo en el exterior. El propio funcionario confirmó que asumió funciones diplomáticas en Europa, marcando así una nueva etapa dentro del Gobierno nacional.
A través de su cuenta en X, Florián informó este 17 de febrero que fue posesionado como vicecónsul en el Consulado de Colombia en Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas.
“Hoy me posesioné como vicecónsul en el Consulado de Colombia en Bélgica y Luxemburgo, en Bruselas”, escribió en la red social.
El anuncio confirma su llegada al servicio exterior tras su paso por el Ministerio de Igualdad y Equidad, cartera desde la cual había liderado iniciativas sociales en el actual Gobierno.
Agradecimiento al presidente Gustavo Petro
En el mismo mensaje, Florián expresó su gratitud al presidente Gustavo Petro por la confianza depositada en él a lo largo de los años.
“Gracias al señor presidente por la confianza de siempre y por permitirme trabajar a su lado desde la Bogotá Humana y hoy en el Gobierno del cambio. Como siempre, servidora de ustedes”, agregó.
El ahora vicecónsul destacó que su relación de trabajo con el mandatario se remonta a la etapa de la Bogotá Humana, cuando Petro fue alcalde de la capital, y que posteriormente continuó en el denominado Gobierno del cambio.
Nuevo rol diplomático
Con esta designación, Juan Carlos Florián asume responsabilidades en representación del Estado colombiano en Bélgica y Luxemburgo, dos países estratégicos en el contexto europeo, especialmente por la presencia de instituciones internacionales en Bruselas.
Su nombramiento se da semanas después de que defendiera su gestión frente a cuestionamientos y anunciara balances sobre el trabajo adelantado en el Ministerio de Igualdad.
La posesión oficializada este 17 de febrero confirma su continuidad dentro del Ejecutivo, ahora desde el ámbito diplomático, en un cargo que lo ubica en el escenario internacional como representante del Gobierno colombiano.