Colombia cerró 2025 con exportaciones de bienes superiores a los USD 50.000 millones, un resultado que marca un hito para el comercio exterior del país y evidencia la transformación de su canasta exportadora, según informó ProColombia.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector no minero-energético, que pasó de representar el 38% de las exportaciones en 2022 al 53% en 2025, reflejando una diversificación estructural de la oferta colombiana en los mercados internacionales.

De acuerdo con la entidad, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 más de 11.800 empresas fueron acompañadas en sus procesos de internacionalización, de las cuales el 86% son micro, pequeñas y medianas empresas. En ese periodo, más de 6.000 compañías concretaron negocios por USD 11.740 millones con más de 15.000 compradores en 153 países.

Turismo e inversión también registran cifras históricas

Los resultados en exportaciones se suman a avances significativos en turismo e inversión extranjera directa, que consolidan el posicionamiento internacional del país.

Entre enero y septiembre de 2025, Colombia generó más de USD 8.300 millones en divisas por turismo, un aumento del 11% frente al mismo periodo de 2024, con proyección de superar los USD 10.000 millones al cierre del año.

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, el país recibió más de 22 millones de visitantes internacionales, impulsado por la apertura de 82 nuevas rutas aéreas y la llegada de más de 1,1 millones de turistas a través de cruceros.

En inversión extranjera directa, se confirmó el seguimiento a más de 2.500 oportunidades provenientes de 69 países. Según datos reportados por empresarios, se concretaron 564 proyectos por un valor estimado superior a USD 16.000 millones, con potencial de generar más de 320.000 empleos directos e indirectos en 117 municipios de 25 departamentos.

Estrategia de promoción internacional

ProColombia atribuyó estos resultados a una estrategia integral de promoción que ha fortalecido la presencia del país en mercados estratégicos y grandes escenarios internacionales.

Durante este periodo, Colombia participó en eventos como Expo Osaka 2025, donde recibió más de 1,3 millones de visitantes y generó expectativas de exportación superiores a USD 37 millones. Asimismo, las Macrorruedas de negocios, realizadas en Colombia y en mercados como Estados Unidos, España, México y Japón, generaron expectativas de exportación por más de USD 1.100 millones.

Además, el país fue reconocido como la Mejor Agencia de Promoción Turística de Latinoamérica en los World Travel Awards y recibió el Go Global Award como Mejor Agencia de Promoción de Inversión Sostenible.

Para 2026, la estrategia contempla profundizar la diversificación exportadora, fortalecer la atracción de inversión sostenible y ampliar la presencia en mercados estratégicos de Asia, África, Europa y América, con el objetivo de consolidar a Colombia como un socio competitivo en la economía global.