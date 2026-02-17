La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó un chatbot institucional que permitirá a los ciudadanos acceder de manera rápida y sencilla a información clave sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.
La herramienta está disponible a través de WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el país, y busca fortalecer el ecosistema digital de la entidad, facilitando el acceso a datos oficiales desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior.
Ocho servicios en una sola herramienta
El chatbot, al que usted podrá ingresar dando clic aquí, cuenta con ocho funcionalidades principales a las que se puede acceder enviando el número de cédula:
- Consulta del lugar de votación.
- Verificación de designación como jurado de votación.
- Información sobre candidatos y listas electorales.
- Consulta de resultados preliminares en tiempo real.
- Cronograma con fechas clave del proceso electoral.
- Información sobre tarjetas electorales.
- Acceso al plan de trabajo institucional para 2026.
- Capacitación para jurados de votación.
Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, la herramienta fue diseñada para facilitar el acceso a la información electoral a personas de todas las edades y niveles educativos.
“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, sin importar el día o la hora. Es un canal diseñado para que los ciudadanos puedan acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura”, señaló el funcionario.
Más acceso y transparencia
Con este nuevo servicio, la entidad busca contribuir a un proceso electoral más informado, accesible y transparente, fortaleciendo la confianza ciudadana de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
El chatbot ya se encuentra habilitado y puede utilizarse directamente desde WhatsApp, como parte de la estrategia digital de modernización institucional.