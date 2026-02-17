La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó un chatbot institucional que permitirá a los ciudadanos acceder de manera rápida y sencilla a información clave sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

La herramienta está disponible a través de WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el país, y busca fortalecer el ecosistema digital de la entidad, facilitando el acceso a datos oficiales desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior.

Ocho servicios en una sola herramienta

El chatbot, al que usted podrá ingresar dando clic aquí, cuenta con ocho funcionalidades principales a las que se puede acceder enviando el número de cédula:

Consulta del lugar de votación.

Verificación de designación como jurado de votación.

Información sobre candidatos y listas electorales.

Consulta de resultados preliminares en tiempo real.

Cronograma con fechas clave del proceso electoral.

Información sobre tarjetas electorales.

Acceso al plan de trabajo institucional para 2026.

Capacitación para jurados de votación.

Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, la herramienta fue diseñada para facilitar el acceso a la información electoral a personas de todas las edades y niveles educativos.

“El chatbot facilita el acceso a la información electoral para personas de todas las edades y niveles educativos, desde cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, sin importar el día o la hora. Es un canal diseñado para que los ciudadanos puedan acceder a la información de las elecciones de forma sencilla, ágil y segura”, señaló el funcionario.

Más acceso y transparencia

Con este nuevo servicio, la entidad busca contribuir a un proceso electoral más informado, accesible y transparente, fortaleciendo la confianza ciudadana de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El chatbot ya se encuentra habilitado y puede utilizarse directamente desde WhatsApp, como parte de la estrategia digital de modernización institucional.