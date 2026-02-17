Alan Jara, candidato al Senado: del secuestro a la defensa de víctimas

En entrevista con KienyKe.com, el exgobernador del Meta y hoy candidato al Senado por la Coalición Verde, Alan Jara, expuso las principales banderas que llevará al Congreso si logra una curul el próximo 8 de marzo.

Jara, quien fue víctima de secuestro por parte de las extintas Farc, centró su discurso en la reparación a las víctimas, la seguridad en los territorios, la infraestructura regional y la necesidad de reformas en salud y educación.

A lo largo del diálogo, el dirigente llanero insistió en que el país requiere “decisiones estructurales” y menos polarización ideológica. “Muchas cosas en Colombia podrían resolverse si las vemos de manera más simple y no tan complicada”, afirmó.

Víctimas y reparación: “no hay una acción digna del Estado”

Jara fue enfático en señalar que una de sus principales motivaciones para aspirar al Senado es reformar la Ley de Víctimas. Según explicó, las cifras actuales evidencian un rezago profundo.

“Al día de hoy se han indemnizado 1.300.000 víctimas de 9.800.000 que hay. Eso significa que en 15 años apenas se ha indemnizado a menos del 10% de las víctimas. A ese ritmo no hay ni reparación integral ni una acción digna por parte del Estado”, sostuvo.

El candidato también cuestionó el cumplimiento de los compromisos por parte de las antiguas Farc. “Según un informe de la Contraloría General de la República, apenas han entregado el 15% de sus bienes cuando el compromiso era el 100%. Eso se convierte casi que en una burla frente a las expectativas de las víctimas”, afirmó.

Para Jara, el debate sobre víctimas debe retomarse con mayor contundencia en el Congreso. “Se requiere una decisión nacional de implementar los acuerdos y de responder conjuntamente como sociedad. Lo contrario perpetúa la frustración y la polarización”, agregó.

Seguridad y presencia estatal: “paz no es contraria a seguridad”

Desde su experiencia personal —estuvo secuestrado siete años y siete meses—, Jara aseguró que la seguridad debe ser complementaria a los esfuerzos de paz.

“Paz no es contraria a seguridad. Hay que buscar la paz, pero no abandonando la seguridad. Cuando se firmó el proceso se pudieron visitar zonas antes vedadas, pero el Estado no hizo presencia integral. Y cuando hablo de presencia no es solo militar o policial, sino de educación, salud e infraestructura”, explicó.

A su juicio, la ausencia institucional permitió el avance de disidencias y nuevos grupos armados. “Al no hacer presencia, vuelven grupos irregulares y toman esas áreas. La no presencia del Estado termina generando los problemas de inseguridad”, enfatizó.

Infraestructura y vías terciarias: “son las verdaderas vías para la paz”

En materia regional, Jara puso sobre la mesa la situación de la vía Bogotá–Villavicencio, clave para el Llano.

“La carretera no está concluida. El tramo uno no tiene doble calzada. Cuando hubo un derrumbe en el kilómetro 18 duramos meses incomunicados porque falta esa doble calzada”, recordó.

Su propuesta consiste en ampliar el mecanismo de obras por impuestos para proyectos de impacto nacional. “Voy a presentar una reforma para que este mecanismo no esté reservado solo a municipios PDET y Somac, sino que permita construir obras estratégicas como la doble calzada Bogotá–Villavicencio y así contar con un par vial que evite que quedemos incomunicados”, explicó.

También anunció que impulsará la creación de un fondo para vías terciarias. “Las vías terciarias son las verdaderas vías para la paz y hoy están en total abandono. La Nación debe asumir su responsabilidad y aportar recursos para que desde los municipios se definan prioridades, pero con financiación real”, señaló.

Balance del gobierno y reformas urgentes

Al evaluar la gestión del presidente Gustavo Petro, Jara evitó posturas absolutas. “No hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. En materia macroeconómica las cifras son positivas. En materia social hay acciones importantes como la reforma pensional. Pero en orden público hay demasiadas dificultades”, indicó.

De cara al próximo Congreso, planteó tres reformas urgentes: salud, víctimas y educación. “El sistema de salud no está funcionando bien en muchas cosas. Uno lo siente cuando lo buscan para conseguir una cama UCI”, dijo.

En educación, advirtió un rezago frente a los avances tecnológicos. “Estamos enseñando con un pensum del siglo pasado en un siglo donde la tecnología sorprende todos los días. La inteligencia artificial no puede ser ignorada. Si el Estado no garantiza conectividad y equipos en zonas rurales, se va a ampliar más la brecha”, alertó.

El perdón y la experiencia del secuestro

Al recordar su cautiverio, Jara habló del impacto personal y político que dejó esa experiencia. “Hace ver con mucha crudeza lo efímero que es la libertad. Yo tuve la bendición de salir con vida, pero no todo el mundo tuvo eso”, expresó.

Sobre el perdón, fue claro: “tomé la decisión de perdonar, pero no de justificar ni de olvidar. El perdón es más para uno que para las Farc. Cuando uno no perdona vive en la amargura y arrastra a su familia a ese dolor”.

Finalmente, pidió respaldo en las urnas destacando su trayectoria como ingeniero y exgobernador. “Yo he sido un resolutor de problemas con sentido común. A veces parece que para cada solución el Estado tuviera un problema. Creo que mi experiencia pública y de vida me permite hacer mi mejor esfuerzo por la región y por el país”, concluyó.

En el tarjetón, recordó, aparece como “Verde 94”.

Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.