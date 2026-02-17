Cathy Juvinao denuncia presuntas irregularidades en campaña de Carolina Corcho

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, del Partido Verde, lanzó fuertes acusaciones contra Carolina Corcho, exministra de Salud y actual candidata al Senado por el Pacto Histórico, al cuestionar la financiación de su campaña y el papel de su presunto coordinador financiero, Juan Manuel Moreno Becerra.

A través de un video difundido en redes sociales, Juvinao aseguró que Moreno Becerra, quien habría fungido como vocero financiero de la campaña, tiene un historial judicial y financiero que, en su criterio, resulta incompatible con los millonarios aportes reportados.

Las acusaciones y el historial financiero

Según la congresista, Moreno Becerra “ha sido demandado en 23 ocasiones desde 1995 por deudas no pagadas” y registra procesos relacionados con préstamos incumplidos y embargos. “¿Cómo es posible que alguien con semejante carga de deudas pueda hacer aportes por 43 millones de pesos y donar 6 millones en efectivo?”, cuestionó públicamente.

Juvinao también señaló que el hombre se habría declarado insolvente en el pasado, lo que le permitió suspender el pago de varias obligaciones financieras. Entre los casos mencionados, destacó una demanda interpuesta en 2017 por el Fondo de Empleados del Sena por un préstamo de 46 millones de pesos que no habría sido cancelado, proceso que derivó en el embargo de un apartamento en Bogotá.

“¿Cómo puede ser que una persona que se declara insolvente esté en capacidad de hacer aportes de 30 millones, 6.5 millones y otra donación por 6.5 millones?”, insistió la representante, sugiriendo posibles inconsistencias en la trazabilidad de los recursos.

Empresas fantasma y aportes por Nequi

Uno de los puntos más delicados de la denuncia tiene que ver con la supuesta vinculación de Moreno Becerra con empresas no registradas o inactivas. De acuerdo con Juvinao, parte de las contribuciones a la campaña habrían sido canalizadas a través de cuentas asociadas a estas compañías.

“¿De dónde provienen las donaciones hechas a través de un Nequi asociado a una empresa fantasma?”, preguntó la congresista, al advertir que este tipo de mecanismos podría vulnerar las normas sobre financiación electoral establecidas en la Ley 1475 de 2011.

Además, hizo referencia a un polémico reporte por 742 millones de pesos en refrigerios atribuidos al restaurante Gusteau Chefcito, establecimiento que —según afirmó— ya no existiría. “¿Qué papel jugó el señor Moreno en el cuestionado reporte de los $742 millones?”, añadió, sugiriendo que la operación debe ser aclarada ante las autoridades competentes.

Exigencia de explicaciones públicas

Más allá de los señalamientos contra Moreno Becerra, Juvinao dirigió sus cuestionamientos directamente a Corcho. “Candidata, usted se caracteriza por ser una mujer frentera y elocuente. Es inexplicable que no lo sea cuando se trata de explicar la financiación de su campaña. Usted debe aclararle al país y a las autoridades su relación con el señor Juan Manuel Moreno Becerra”, expresó.

La representante sostuvo que la ley electoral exige que las donaciones sean claras, directas y debidamente registradas ante las autoridades, y dejó entrever que, en este caso, podrían existir irregularidades que ameriten una revisión formal.

Anuncio de acciones ante autoridades

Finalmente, Juvinao anunció que llevará el caso ante los organismos de control. “Voy a solicitar una investigación al Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía, con el fin de que se aclare el origen de estos recursos y si han ocurrido violaciones a la ley”, afirmó.

Hasta el momento, la candidata Carolina Corcho no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones. La controversia, sin embargo, ya abrió un nuevo capítulo en el debate político de cara a las elecciones legislativas, con cuestionamientos que podrían escalar al terreno judicial y electoral en los próximos días.