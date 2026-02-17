¿Va al Mundial 2026? Así funciona el FIFA Pass para la visa según experta

“Siempre hay que hablar con la verdad”, enfatiza. La clave está en demostrar arraigo en Colombia y dejar claro ante el oficial consular que la intención del viaje es únicamente turismo o negocios de corta duración.

También aclaró que tener familiares en Estados Unidos no juega necesariamente en contra. Si los padres viven allí, incluso sin estatus legal, debe informarse en el formulario, pues el solicitante no es responsable de la situación migratoria de ellos.

Intentar alterar información para “mejorar” el perfil es un riesgo alto. Si la intención real es quedarse en Estados Unidos con una visa de turismo, esto no es legalmente permitido.

La experta advierte que el solicitante debe analizar las consecuencias antes de asumir ese riesgo, pues la visa de turismo no autoriza estudiar ni trabajar en ese país.

FIFA Pass: así puede acelerar la visa para el Mundial 2026

Pensando en el Mundial 2026, se implementó el programa FIFA Pass, promovido junto con la organización del torneo y la presidencia de Estados Unidos. Este permite solicitar una aceleración de cita a quienes ya hayan adquirido boletas.

Los colombianos pueden aplicar en Colombia o en Panamá. Según Márquez, en Panamá los tiempos son más ágiles: la cita, toma de huellas y entrevista pueden realizarse el mismo día, y el pasaporte se entrega en aproximadamente 3 o 4 días si la visa es aprobada. Si es negada, se devuelve inmediatamente.

En Colombia, en cambio, las citas pueden estar disponibles hasta octubre o noviembre, por lo que recomienda revisar constantemente el sistema en busca de adelantos.

Errores frecuentes al diligenciar el formulario

Uno de los fallos más comunes es no explicar bien la actividad laboral. No basta con indicar el cargo; es importante describir funciones y trayectoria.

Tener un buen salario o dinero en el banco no garantiza la aprobación, ya que el consulado no tiene acceso directo a las cuentas. Lo fundamental es que la información sea coherente y consistente.

Repetir el proceso solo vale la pena cuando las condiciones han cambiado: nuevo empleo, aumento salarial o un motivo de viaje claro y demostrable.

La recomendación principal es contar con una estrategia migratoria clara, definir el motivo del viaje y respetar las condiciones de la visa otorgada. “Si la visa es de turismo, no se puede trabajar ni estudiar”, concluye Márquez.

Para quienes sueñan con asistir al Mundial 2026 o viajar próximamente, la anticipación y la transparencia serán determinantes en el proceso.