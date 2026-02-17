La Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025, uno de los principales instrumentos técnicos para medir la situación de seguridad y convivencia en la ciudad. El estudio, aplicado a 20.038 personas en las 20 localidades, evidenció una leve mejora en los indicadores de victimización y percepción, aunque alertó sobre el aumento de los delitos cibernéticos y el acoso en el espacio público.

En 2025, el porcentaje de personas que afirmó haber sido víctima de al menos un delito se ubicó en 14,9%, una reducción frente al 15,3% registrado en 2024. La disminución fue de 0,6 puntos porcentuales.

También mejoró la percepción sobre la inseguridad en la ciudad. El 66% de los encuestados consideró que la inseguridad aumentó durante el año, cifra inferior al 69,3% reportado en 2024.

Más personas sienten seguro su barrio

Uno de los cambios más significativos se dio en la percepción de seguridad en los barrios. El 43,6% de los ciudadanos señaló que el lugar donde vive es seguro, un avance frente al 31,8% del año anterior.

Sin embargo, persisten brechas por género. Mientras el 47,1% de los hombres afirmó sentirse seguro en su barrio, en el caso de las mujeres la cifra fue de 40,4%.

El hurto a personas continúa siendo el delito más frecuente, representando el 74,7% de los casos reportados entre quienes fueron víctimas. En contraste, la denuncia disminuyó. En 2025, el 45,6% de las víctimas acudió a alguna autoridad, frente al 52% de 2024.

Alerta por delitos cibernéticos

Uno de los datos que más preocupa es el crecimiento de los delitos cibernéticos. El 19,5% de los encuestados reportó haber sido víctima de este tipo de delitos, lo que representa un aumento de 10,3 puntos porcentuales frente a 2024 y el nivel más alto registrado desde que se mide este indicador.

Las modalidades más frecuentes fueron la recepción de mensajes de texto fraudulentos, llamadas telefónicas engañosas y enlaces con software malicioso.

En cuanto a la extorsión, el indicador mostró una reducción tras dos años consecutivos de aumento, pasando de 7,3% en 2024 a 4,6% en 2025. No obstante, preocupa que el 29,5% de las víctimas afirmó haber accedido al pago exigido. Además, por primera vez se midió el impacto en negocios y se encontró que el 31,7% de los casos estuvo relacionado con empresas.

Convivencia y acoso callejero

La proporción de personas que enfrentó situaciones que afectaron la convivencia disminuyó de 28,2% a 23,9%. Los problemas más frecuentes están relacionados con basuras en el espacio público, ruido excesivo y conflictos entre vecinos.

En contraste, aumentaron los casos de piropos, silbidos y comentarios sexuales no deseados, que pasaron de 13,4% en 2024 a 19,3% en 2025. El 73,8% de las víctimas de estas conductas son mujeres, lo que evidencia una afectación desproporcionada por género.

TransMilenio y percepción pública

La percepción de inseguridad en el sistema TransMilenio también mostró una mejora. El porcentaje de personas que considera que el sistema es inseguro pasó de 70,6% en 2024 a 62,7% en 2025.

No obstante, los mayores retos se concentran en túneles peatonales, paraderos del SITP en vía pública y puentes peatonales de acceso a estaciones.

La encuesta también reveló que las redes sociales se consolidaron como la principal fuente para formarse una opinión sobre seguridad, con el 61,4%, superando a los noticieros de televisión. Además, el 51,9% de los ciudadanos afirmó ver con frecuencia contenido violento relacionado con Bogotá en redes, un factor que incide directamente en la percepción de inseguridad.