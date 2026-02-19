Inicio
Felipe Córdoba renunció a su candidatura presidencial dentro del Partido Conservador

Jue, 19/02/2026 - 15:42
El excontralor anunció que continuará su aspiración por el movimiento ciudadano Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, tras cuestionar cambios en las reglas internas.
Felipe Córdoba, precandidato presidencial.
Créditos:
Kienyke.com

Carlos Felipe Córdoba oficializó su renuncia a la candidatura presidencial que adelantaba dentro del Partido Conservador Colombiano, decisión que comunicó a través de una carta enviada al director de la colectividad, Efraín Cepeda. En el documento explicó las razones de su salida y confirmó que seguirá en la contienda por medio de su movimiento ciudadano.

“Con profundo respeto por la historia, los principios y la tradición democrática del Partido Conservador Colombiano, me permito comunicar formalmente mi decisión de desistir a la aspiración presidencial que había iniciado en el marco de esta colectividad”, señaló Córdoba al inicio de la carta.

El excontralor agradeció a los congresistas y dirigentes que respaldaron su nombre. “Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento a los senadores, representantes a la Cámara, directoristas y líderes del partido que, con generosidad y confianza, me invitaron a participar en este proceso político”, escribió, destacando el diálogo sostenido sobre la construcción de una alternativa para el país.

En su comunicación, precisó que su determinación no responde a diferencias personales sino a cambios en las condiciones del proceso interno. “Mi decisión no obedece a diferencias personales, sino a una reflexión responsable sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que han venido cambiando en el camino”, afirmó.

Córdoba explicó que aceptó participar bajo la premisa de que el mecanismo de selección del candidato presidencial garantizaría transparencia, equidad y participación democrática. Sin embargo, aseguró que recientes decisiones alteraron esas condiciones. “Las decisiones recientes en el partido, particularmente frente a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta, han modificado sustancialmente las condiciones iniciales bajo las cuales acepté esta invitación mostrando que hoy no existen garantías para seguir con el proceso”, indicó.

También señaló que hizo llamados públicos para revisar esa postura. “Expresé públicamente mi llamado respetuoso a reconsiderar esta posición, convencido de que Colombia necesita procesos abiertos, democráticos y conectados con el sentir ciudadano. Lamentablemente, ese llamado no tuvo respuesta”, agregó.

Tras su retiro del proceso interno conservador, Córdoba confirmó que continuará su aspiración presidencial por el movimiento ciudadano “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”, iniciativa que, según manifestó, logró recoger más de 1.300.000 firmas de apoyo. “Ese mandato ciudadano no es solo una cifra: es una voz colectiva que me compromete a seguir adelante”, expresó, al afirmar que su propuesta busca unir al país y recuperar la confianza en las instituciones.

En el cierre de la carta, reiteró su gratitud hacia el Partido Conservador y aclaró que su decisión no implica una ruptura con el conservatismo. “Mi decisión no rompe puentes ni desconoce la importancia histórica del conservatismo en la construcción de la Nación”, escribió.

Finalmente, aseguró que seguirá adelante “con independencia, con firmeza y con el respaldo ciudadano”, manteniendo en firme su aspiración presidencial por fuera de la estructura oficial del conservatismo.

Creado Por
Sandra Vargas
Elecciones 2026
Partido Conservador Colombiano
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
