Sabueso Fino Colombiano, primera raza oficial del país

Colombia entra al mapa mundial de la cinofilia con un hito histórico: el Sabueso Fino Colombiano fue reconocido oficialmente por la Federación Cinológica Internacional (FCI) como la primera raza canina originaria del país. La decisión se formalizó el 10 de febrero de 2026, marcando un antes y un después para este perro criollo de raíces rurales.

La confirmación del aval fue difundida por el Club Canino Bucaramanga y el Club Canino Colombiano (ACCC), entidades que acompañaron durante años el proceso técnico y científico que permitió consolidar su estándar.

El reconocimiento internacional no fue inmediato. Detrás de este logro hay más de 12 años de censos, estudios genéticos y caracterizaciones morfológicas y comportamentales, liderados por criadores, etólogos y el Grupo de Estudio de Genética Animal de la Universidad Nacional de Colombia.

En 2015, el ACCC ya le había otorgado un reconocimiento provisional. Desde entonces, el Sabueso Fino ha sido considerado un tesoro criollo, con presencia histórica en regiones como Antioquia, Meta, Cundinamarca y especialmente Santander, donde ha acompañado durante más de dos siglos la vida rural colombiana.

El respaldo de la FCI, máxima autoridad mundial en estandarización de razas caninas, significa que el Sabueso Fino Colombiano podrá registrarse en genealogías internacionales y participar en exposiciones y competencias oficiales en más de 90 países afiliados.

Para Colombia, este reconocimiento implica la protección de un patrimonio genético único, el fortalecimiento de criaderos responsables y la posibilidad de exportaciones bajo estándares éticos. Iniciativas como Soy Tú Sabueso y el trabajo del ACCC han sido claves en su difusión y conservación.