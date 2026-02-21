Sabueso Fino Colombiano, primera raza oficial del país

Colombia entra al mapa mundial de la cinofilia con un hito histórico: el Sabueso Fino Colombiano fue reconocido oficialmente por la Federación Cinológica Internacional (FCI) como la primera raza canina originaria del país. La decisión se formalizó el 10 de febrero de 2026, marcando un antes y un después para este perro criollo de raíces rurales.
La confirmación del aval fue difundida por el Club Canino Bucaramanga y el Club Canino Colombiano (ACCC), entidades que acompañaron durante años el proceso técnico y científico que permitió consolidar su estándar.
El reconocimiento internacional no fue inmediato. Detrás de este logro hay más de 12 años de censos, estudios genéticos y caracterizaciones morfológicas y comportamentales, liderados por criadores, etólogos y el Grupo de Estudio de Genética Animal de la Universidad Nacional de Colombia.
En 2015, el ACCC ya le había otorgado un reconocimiento provisional. Desde entonces, el Sabueso Fino ha sido considerado un tesoro criollo, con presencia histórica en regiones como Antioquia, Meta, Cundinamarca y especialmente Santander, donde ha acompañado durante más de dos siglos la vida rural colombiana.
El respaldo de la FCI, máxima autoridad mundial en estandarización de razas caninas, significa que el Sabueso Fino Colombiano podrá registrarse en genealogías internacionales y participar en exposiciones y competencias oficiales en más de 90 países afiliados.
Para Colombia, este reconocimiento implica la protección de un patrimonio genético único, el fortalecimiento de criaderos responsables y la posibilidad de exportaciones bajo estándares éticos. Iniciativas como Soy Tú Sabueso y el trabajo del ACCC han sido claves en su difusión y conservación.
Características del Sabueso Fino Colombiano
El Sabueso Fino Colombiano mide entre 45 y 60 centímetros a la cruz y pesa entre 20 y 30 kilogramos. Tiene pelaje corto con manchas negras o café, orejas largas y una estructura atlética adaptada a climas variados, con resistencia natural frente a plagas como garrapatas y pulgas.
Su principal atributo es un olfato excepcional, que lo convierte en un rastreador imbatible. Combina valentía, inteligencia y un temperamento afectuoso, lo que lo hace apto tanto para el trabajo como para la vida familiar. No es un perro de salón, sino un atleta rural con vocación de servicio.
Protagonista en operaciones de alto impacto
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia han validado su desempeño en operaciones complejas. Un caso emblemático es el de Chapolo, Sabueso Fino que participó en la captura de ‘Otoniel’, líder del Clan del Golfo, el 23 de octubre de 2021 en Urabá antioqueño.
Tras esa misión, el ejemplar fue incorporado a la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino para labores de detección de personas extraviadas, narcotraficantes y explosivos.
Con el reconocimiento oficial de la FCI, el Sabueso Fino Colombiano deja de ser solo un orgullo rural para convertirse en un símbolo nacional con proyección global.