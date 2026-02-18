Camilo Zamora, el colombiano que brilla en el Carnaval de Río 2026

Desde el corazón del Sambódromo de Río de Janeiro, el nombre de Camilo Zamora volvió a escucharse en la edición 2026 del Carnaval de Río de Janeiro. El anfitrión y bailarín de Delirio fue, por décimo año consecutivo, el único artista colombiano invitado a participar en la celebración más grande de Brasil.

En esta oportunidad, el vallecaucano desfiló con la escuela de samba Unidos de Vila Isabel, cuya propuesta rindió tributo a la herencia africana que dio origen a la samba, exaltando la memoria colectiva como símbolo de identidad, resistencia y orgullo.

Una puesta en escena de 3.600 integrantes

La agrupación estuvo conformada por 3.600 integrantes y presentó siete carrozas de gran formato. Zamora hizo parte del imponente carro “Abre alas”, la estructura que abre oficialmente el desfile de cada escuela.

En esta monumental carroza participaron cerca de 70 artistas. El diseño incluyó tonos beige y dorados con acentos azules y blancos, además de agua en movimiento y efectos de luminotecnia que potenciaron la experiencia visual. La escena recreó un momento previo a la esclavitud en África, evocando un reinado majestuoso con reyes, príncipes y figuras nobiliarias. El vestuario exaltó la riqueza cultural y espiritual africana que luego se expandió por América.

El desfile tuvo una duración aproximada de 60 minutos y fue evaluado por 40 jurados especializados, quienes calificaron armonía de batería, evolución coreográfica, comisión de frente, portaestandartes, reina de la batería, calidad musical, vestuario y desempeño integral.

Cada jornada del Carnaval reúne entre 70.000 y 90.000 asistentes en el Sambódromo y supera el millón y medio de espectadores en distintas plataformas. La escuela ganadora recibe el reconocimiento como la mejor escuela de samba del mundo y un incentivo económico del gobierno brasileño.