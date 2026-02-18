La historia del diseñador colombiano que arrasa en Miami

El diseñador colombiano Gaitano presentó su colección de Alta Moda Primavera Verano 2026, “Splendo”, en el Consulado General de Colombia en Miami, consolidando una propuesta que combina técnica, identidad y proyección internacional.

La pasarela hizo parte de la agenda de promoción cultural del talento nacional en el exterior y se convirtió en una vitrina estratégica para mostrar una visión de moda con ADN propio y alcance global.

El brillo como identidad, no como efecto

Inspirada en el concepto del brillo como resultado de una identidad conscientemente construida —y no como un efecto superficial—, la colección plantea una narrativa sobre carácter, elegancia y construcción personal.

Desde el primer look, en blanco marfil intervenido con el patrón gráfico Polka 2, Gaitano marcó el ADN de la casa: sobriedad estructurada y precisión estética. A partir de ahí, el recorrido cromático evolucionó hacia una secuencia de azules —unicolores, rayas, degradés y estampados— hasta culminar en tonos plateados que refuerzan el concepto central de Splendor.

La transición de colores no fue casual: cada bloque visual construyó una conversación entre lo clásico y lo contemporáneo, manteniendo coherencia conceptual en toda la propuesta.