La historia del diseñador colombiano que arrasa en Miami

Mié, 18/02/2026 - 13:33
Conozca a Gaitano, el diseñador colombiano que acaba de presentarse en el Consulado General de Colombia en Miami.
El diseñador colombiano Gaitano presentó su colección de Alta Moda Primavera Verano 2026, “Splendo”, en el Consulado General de Colombia en Miami, consolidando una propuesta que combina técnica, identidad y proyección internacional.

La pasarela hizo parte de la agenda de promoción cultural del talento nacional en el exterior y se convirtió en una vitrina estratégica para mostrar una visión de moda con ADN propio y alcance global.

El brillo como identidad, no como efecto

Inspirada en el concepto del brillo como resultado de una identidad conscientemente construida —y no como un efecto superficial—, la colección plantea una narrativa sobre carácter, elegancia y construcción personal.

Desde el primer look, en blanco marfil intervenido con el patrón gráfico Polka 2, Gaitano marcó el ADN de la casa: sobriedad estructurada y precisión estética. A partir de ahí, el recorrido cromático evolucionó hacia una secuencia de azules —unicolores, rayas, degradés y estampados— hasta culminar en tonos plateados que refuerzan el concepto central de Splendor.

La transición de colores no fue casual: cada bloque visual construyó una conversación entre lo clásico y lo contemporáneo, manteniendo coherencia conceptual en toda la propuesta.

Sastrería de precisión y corsetería artesanal: el corazón de la colección

El núcleo de la colección reside en la sastrería de precisión, uno de los sellos distintivos del diseñador. Cortes estructurados, proporciones milimétricas y un estudio meticuloso de la caída de cada prenda evidenciaron un dominio técnico que prioriza el oficio.

Los pantalones —pieza insignia de la firma— y las camisas en versiones formales, casuales y sport reafirmaron una lectura funcional y refinada del vestuario masculino contemporáneo.

En paralelo, la línea femenina incorporó técnicas tradicionales de corsetería artesanal, integradas a una visión moderna de alta moda. Esta fusión entre tradición y contemporaneidad subrayó el énfasis de Gaitano en el trabajo manual como pilar de identidad.

La pasarela también incluyó una línea de trajes de baño, principalmente masculina, desarrollada bajo la misma lógica de ajuste, estructura y elegancia, demostrando coherencia técnica en todas las categorías.

La apertura del desfile estuvo a cargo de Andrea Romero, quien aportó una dimensión simbólica al representar la belleza y el talento nacional. El cierre, por su parte, contó con la presencia de Juana Jiménez del Toro, actriz y directora de cine con trayectoria internacional, reforzando el diálogo entre moda, arte y representación cultural.

Con Splendor, Gaitano no solo presentó una colección de temporada, sino una declaración de principios: diseño con coherencia conceptual, excelencia técnica y una identidad colombiana que se proyecta con fuerza en escenarios internacionales como Miami.

