Sebastián Ayala sufrió aparatoso accidente de tránsito en Puerto Boyacá

Lo que debía ser un recorrido más por carretera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más angustiantes para Sebastián Ayala, cantante de música popular, y su equipo. La mañana del 11 de enero de 2026, el artista se vio involucrado en un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaba por una vía nacional, hecho que generó alarma entre sus seguidores tras conocerse el estado en el que quedó el vehículo.

El siniestro ocurrió en la carretera que comunica Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta, a la altura del municipio de Puerto Boyacá. En ese punto, la camioneta en la que viajaba el intérprete terminó volcada a un costado de la vía, con daños severos en la parte frontal, lo que evidenció la fuerza del impacto.

Así habría ocurrido el accidente, según el artista

Horas después del incidente, el propio Sebastián Ayala decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo sucedido y llevar tranquilidad a su público. A través de sus redes sociales, el cantante explicó que el accidente se habría originado por la maniobra imprudente de un bus de la empresa Brasilia.

Según relató, el vehículo de transporte intermunicipal los habría sacado de la carretera, provocando la pérdida de control de la camioneta. Tras el choque, el conductor del bus se dio a la fuga, sin detenerse a prestar ayuda, lo que generó indignación entre los seguidores del artista.

Las autoridades de tránsito ya adelantan las investigaciones correspondientes con el fin de identificar y localizar al conductor involucrado en el hecho.