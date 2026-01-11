El doloroso mensaje de la hija de Yeison Jiménez que conmovió al país

El silencio que dejó la repentina muerte de Yeison Jiménez comenzó a romperse en redes sociales con una frase breve, pero profundamente conmovedora. En medio del duelo nacional por la pérdida del cantante de música popular, su hija mayor, Camila Jiménez, compartió un mensaje que reflejó el impacto íntimo de la tragedia y que rápidamente tocó el corazón de miles de seguidores.
La joven escribió el comentario en una de las más recientes publicaciones del artista en Instagram, plataforma donde el intérprete mantenía un contacto constante con su público. “Te amo, papá. No sabes cuánto me parte el alma ver tus videos y que no estés aquí”, escribió Camila, palabras que se difundieron en cuestión de minutos y se convirtieron en tendencia.
Una reacción que desbordó las redes sociales
El mensaje de Camila apareció mientras el país seguía atento a las investigaciones sobre el accidente aéreo ocurrido en Boyacá, así como a cualquier pronunciamiento oficial por parte de la familia del artista. Por esta razón, su comentario se transformó en uno de los primeros gestos públicos desde el entorno más cercano del cantante.
Cientos de seguidores acudieron a la publicación para dejar mensajes de apoyo y acompañamiento. “Lo sentimos en toda Colombia. Tu papá fue un gran músico”; “Mucha fortaleza para la familia”; y “El respeto y el cariño que sembró es su legado”, fueron algunas de las frases más repetidas entre los usuarios.
Camila Jiménez, de aproximadamente 15 años, se convirtió así en el rostro visible del dolor familiar que dejó la partida de uno de los artistas más queridos del género popular.
Tras conocerse la noticia de la tragedia, miles de personas buscaron las últimas publicaciones de Yeison Jiménez. En ellas, el artista mostraba fragmentos de sus recientes presentaciones y la cercanía que mantenía con su público, destacando el cariño recibido en cada escenario.
Entre los mensajes más recordados quedó una reflexión escrita por el propio cantante:
“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”. La frase fue retomada por sus seguidores como una despedida involuntaria que hoy adquiere un significado especial.
El accidente que terminó con su vida
La Aeronáutica Civil confirmó que Yeison Jiménez falleció el sábado 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba se accidentó en zona rural del departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama, mientras se dirigía hacia Medellín. Desde la capital antioqueña, el artista continuaría su agenda con una presentación en Marinilla.
Además del cantante, en el siniestro murieron el piloto Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente personal), Jefferson Osorio (representante del artista) y Weisman Mora, según confirmó la Gobernación de Boyacá. La aeronave quedó completamente calcinada tras el impacto.
El Gobierno departamental expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y decretó duelo departamental.
Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, fue una de las figuras más influyentes de la música regional colombiana en la última década. Su historia de superación y su conexión con el público lo llevaron a trascender los escenarios tradicionales del género popular.