Las otras víctimas del accidente en Paipa donde murió Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedó marcada por una tragedia que sacudió al mundo del entretenimiento en Colombia. El cantante de música popular Yeison Jiménez falleció tras un accidente aéreo ocurrido en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, cuando la avioneta en la que se movilizaba se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar.

El siniestro fue reportado hacia las 4:00 de la tarde, en el sector Romita, específicamente en un terreno de cultivo de esta vereda. En la aeronave viajaban seis personas, todas las cuales perdieron la vida en el lugar, según confirmaron los organismos de socorro que atendieron la emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, la avioneta había despegado del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa con destino al departamento de Antioquia, luego de que el artista cumpliera con una presentación privada en la capital turística de Boyacá.

Sin embargo, tras iniciar la maniobra de despegue, la aeronave no habría logrado alcanzar la altura necesaria, situación que habría provocado la pérdida de control. Minutos después, terminó estrellándose en la vereda Romita, sin que fuera posible realizar una maniobra de emergencia.

Las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas y serán materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas competentes.

¿Quiénes iban a bordo de la avioneta?

Además de Yeison Jiménez, en la aeronave se movilizaban cinco personas más, entre tripulación y miembros del equipo del artista. Las víctimas fueron identificadas como:

Hernando Torres , piloto de la avioneta.



Weisman Mora , copiloto.



Jefferson Osorio , mánager del cantante.



Óscar Marín , asistente personal.



Juan Manuel Rodríguez , integrante del equipo de trabajo.



Los tres últimos hacían parte activa del entorno laboral del intérprete, quien se encontraba desarrollando compromisos profesionales al momento del accidente.

Tras conocerse la caída de la aeronave, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia aérea. El SAR Bogotá informó que estableció comunicación directa con la Policía Nacional, cuyos uniformados llegaron al lugar del siniestro para asegurar la zona y apoyar las labores de atención.

De manera paralela, la Aeronáutica Civil indicó que se coordinó con el equipo SEI de Paipa y los organismos de emergencia locales para atender la situación y adelantar las acciones correspondientes en el sitio del impacto.

Bomberos confirmaron la muerte de todos los ocupantes

El Cuerpo de Bomberos de Boyacá fue una de las primeras entidades en llegar al lugar del accidente. Según su reporte oficial, la emergencia fue atendida con cinco unidades y dos móviles, que trabajaron en el control y extinción del incendio generado tras el impacto.

“Se realiza control y extinción de las llamas. Se confirma que todos los ocupantes fallecieron en el sitio. Quedamos a la espera de actos urgentes”, señaló el organismo de socorro en su informe preliminar.

Horas después, la Gobernación de Boyacá confirmó oficialmente la identidad de las víctimas mortales. Entre ellas se encontraban el capitán de la avioneta, Hernando Torres, el copiloto Weisman Mora, y los integrantes del equipo del artista Jefferson Osorio, Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los exponentes más reconocidos de la música popular colombiana, ha generado una fuerte reacción en el país, mientras avanza la investigación que permitirá esclarecer qué ocurrió en los minutos posteriores al despegue y qué factores influyeron en este trágico accidente aéreo en Paipa.