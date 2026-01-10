La muerte de Yeison Jiménez, confirmada tras el accidente de una avioneta en zona rural de Boyacá, no solo estremeció a la industria de la música popular colombiana, sino que abrió un capítulo inesperado en la memoria colectiva de sus seguidores: los relatos personales que el propio artista compartió años atrás sobre sueños inquietantes y experiencias traumáticas relacionadas con vuelos.

El siniestro ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero, en la vereda Romita, un sector ubicado entre Paipa y Duitama, donde la aeronave se precipitó a tierra. Tras conocerse que el cantante se encontraba entre las víctimas mortales, comenzaron a circular nuevamente fragmentos de entrevistas y declaraciones que hoy adquieren un peso emocional distinto.

Le puede interesar: Murió Yeison Jiménez: así fue la historia de vida del ídolo de la música popular

Relatos personales que hoy cobran otro significado

En varias conversaciones con medios de comunicación, Yeison Jiménez habló con franqueza sobre episodios oníricos que lo afectaron profundamente. En uno de ellos, describió un sueño en el que vivía un accidente aéreo, acompañado de la angustia de no poder volver a ver a su familia. En ese momento, el cantante reconoció que la experiencia lo dejó perturbado, aunque nunca imaginó que ese temor se convertiría en un recuerdo tan recurrente entre sus seguidores.

Lo que más llamó la atención de quienes hoy reviven esas palabras es que, según el propio artista, ese sueño coincidió con un episodio real que estuvo cerca de terminar en tragedia, ocurrido tiempo después.

Jiménez relató que, durante un viaje aéreo, la aeronave presentó fallas técnicas, pérdida de velocidad y momentos de tensión que generaron pánico entre los pasajeros. En ese instante, el cantante pensó que no saldría con vida. El episodio ocurrió en una etapa especialmente sensible de su vida personal: esperaba el nacimiento de su hijo Santiago.