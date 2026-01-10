La muerte de Yeison Jiménez, confirmada tras el accidente de una avioneta en zona rural de Boyacá, no solo estremeció a la industria de la música popular colombiana, sino que abrió un capítulo inesperado en la memoria colectiva de sus seguidores: los relatos personales que el propio artista compartió años atrás sobre sueños inquietantes y experiencias traumáticas relacionadas con vuelos.
El siniestro ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero, en la vereda Romita, un sector ubicado entre Paipa y Duitama, donde la aeronave se precipitó a tierra. Tras conocerse que el cantante se encontraba entre las víctimas mortales, comenzaron a circular nuevamente fragmentos de entrevistas y declaraciones que hoy adquieren un peso emocional distinto.
Relatos personales que hoy cobran otro significado
En varias conversaciones con medios de comunicación, Yeison Jiménez habló con franqueza sobre episodios oníricos que lo afectaron profundamente. En uno de ellos, describió un sueño en el que vivía un accidente aéreo, acompañado de la angustia de no poder volver a ver a su familia. En ese momento, el cantante reconoció que la experiencia lo dejó perturbado, aunque nunca imaginó que ese temor se convertiría en un recuerdo tan recurrente entre sus seguidores.
Lo que más llamó la atención de quienes hoy reviven esas palabras es que, según el propio artista, ese sueño coincidió con un episodio real que estuvo cerca de terminar en tragedia, ocurrido tiempo después.
Jiménez relató que, durante un viaje aéreo, la aeronave presentó fallas técnicas, pérdida de velocidad y momentos de tensión que generaron pánico entre los pasajeros. En ese instante, el cantante pensó que no saldría con vida. El episodio ocurrió en una etapa especialmente sensible de su vida personal: esperaba el nacimiento de su hijo Santiago.
La carga emocional fue tal que, según contó, el miedo se transformó en ansiedad constante. “Sentí mucho miedo de morir sin conocer a mi hijo”, expresó en una entrevista, frase que hoy es recordada con especial conmoción.
Lejos de minimizar lo ocurrido, Yeison Jiménez reconoció que aquel episodio lo superó emocionalmente. Contó que tuvo que buscar ayuda profesional y acudir a terapia psicológica para enfrentar el miedo a volar, la ansiedad persistente y una depresión que se manifestó tras el incidente.
El cantante explicó que, antes del vuelo con fallas, había soñado con estar dentro de un avión en problemas y con ver la noticia reflejada en los medios de comunicación. En su momento, interpretó la coincidencia como algo inquietante, pero nunca la presentó como una certeza, sino como una experiencia personal que decidió compartir con honestidad.
Reacciones tras el accidente aéreo en Boyacá
Tras el accidente de la avioneta en Boyacá, esos testimonios volvieron a circular masivamente en redes sociales, generando opiniones divididas. Mientras algunos seguidores consideran que se trató de premoniciones, otros señalan que fueron manifestaciones emocionales intensas, propias de una vida marcada por el estrés, la exposición pública y las responsabilidades familiares.
Más allá del debate, muchos coinciden en que Yeison Jiménez fue un artista que nunca ocultó su vulnerabilidad, incluso cuando eso implicaba hablar de miedos profundos y momentos de fragilidad.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro ocurrido el 10 de enero, la figura de Yeison Jiménez es evocada no solo por su impacto musical, sino por la forma en que humanizó su historia, mostrando que detrás del éxito había temores, sueños y batallas internas.
Hoy, su legado se extiende más allá de las canciones: queda la memoria de un artista que habló sin filtros sobre lo que sentía y que, incluso en la adversidad, eligió la sinceridad.