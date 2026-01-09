La Secretaría Distrital de Movilidad implementó un esquema especial de gestión del tráfico para el éxodo y retorno del puente festivo de Reyes Magos, con el objetivo de mejorar la movilidad en los corredores de salida e ingreso a Bogotá, reducir los tiempos de viaje y garantizar desplazamientos más seguros.

Durante el fin de semana, la ciudad contará con más de 220 unidades diarias entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y Policía de Tránsito, quienes estarán desplegados en los principales corredores viales. Para el lunes festivo, el operativo se reforzará con 384 unidades adicionales, con el fin de facilitar el retorno de los viajeros a la capital.

Según las proyecciones oficiales, se espera la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1.080.414 automotores a Bogotá, por lo que se adoptarán medidas complementarias como ajustes en los tiempos semafóricos en corredores de alta demanda, intermitencia semafórica en la autopista Sur en coordinación con las autoridades de Soacha y un carril reversible en la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183.

Pico y placa regional

Como parte del plan de retorno, la Secretaría aplicará el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero, entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, con el propósito de ordenar el ingreso de vehículos a la ciudad.

Así operará:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. , podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

, podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida regirá para todos los vehículos particulares que ingresen por los nueve corredores viales de acceso a Bogotá, entre ellos la autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá vía al Llano, vía Suba Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Las autoridades de movilidad hicieron un llamado a planear los viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones del personal en vía para contribuir a un retorno seguro y ordenado.