Inicio
Bogotá

Conozca las medidas para el éxodo y retorno del puente de Reyes

Vie, 09/01/2026 - 17:53
La Secretaría Distrital de Movilidad activó un plan especial con refuerzos en vía, ajustes semafóricos y pico y placa regional para ordenar el ingreso y salida de vehículos durante el puente festivo.
Agente de movilidad
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad implementó un esquema especial de gestión del tráfico para el éxodo y retorno del puente festivo de Reyes Magos, con el objetivo de mejorar la movilidad en los corredores de salida e ingreso a Bogotá, reducir los tiempos de viaje y garantizar desplazamientos más seguros.

Durante el fin de semana, la ciudad contará con más de 220 unidades diarias entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y Policía de Tránsito, quienes estarán desplegados en los principales corredores viales. Para el lunes festivo, el operativo se reforzará con 384 unidades adicionales, con el fin de facilitar el retorno de los viajeros a la capital.

Según las proyecciones oficiales, se espera la salida de 903.782 vehículos y el ingreso de 1.080.414 automotores a Bogotá, por lo que se adoptarán medidas complementarias como ajustes en los tiempos semafóricos en corredores de alta demanda, intermitencia semafórica en la autopista Sur en coordinación con las autoridades de Soacha y un carril reversible en la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183.

Pico y placa regional

Como parte del plan de retorno, la Secretaría aplicará el pico y placa regional el lunes festivo 12 de enero, entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, con el propósito de ordenar el ingreso de vehículos a la ciudad.

Así operará: 

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). 
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

La medida regirá para todos los vehículos particulares que ingresen por los nueve corredores viales de acceso a Bogotá, entre ellos la autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá vía al Llano, vía Suba Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Las autoridades de movilidad hicieron un llamado a planear los viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito y atender las indicaciones del personal en vía para contribuir a un retorno seguro y ordenado.

Bogotá
Fiesta de Reyes Magos
Movilidad
Pico y placa
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Cierre en la avenida NQS por accidente genera caos vial en Bogotá
Un accidente mortal entre un automóvil y un ciclista obligó al cierre total de la avenida NQS.
Un accidente mortal entre un automóvil y un ciclista obligó al cierre total de la avenida NQS este 10 de enero, generando fuerte congestión y desvíos en Bogotá.
Colombia
Icfes 2026: ¿qué cambia en el Saber 11 y qué fechas son clave?
Saber 11 en 2026: qué cambia, fechas clave y cómo prepararse
La Ley 2503 ordena evaluar competencias emocionales vía pruebas Saber. Qué implica en 2026 y cuáles son las fechas clave del Icfes.
Colombia
Murió Beatriz González, referente del arte colombiano y la memoria visual del país
Beatriz González
Pintora, historiadora y crítica de arte, Beatriz González marcó el arte colombiano al retratar la historia, la violencia y la cultura popular desde una mirada crítica e innovadora.
Bogotá
Conozca las medidas para el éxodo y retorno del puente de Reyes
Agente de movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad activó un plan especial con refuerzos en vía, ajustes semafóricos y pico y placa regional para ordenar el ingreso y salida de vehículos durante el puente festivo.