Alcalde de Ospina, Nariño fue herido en asalto cerca de Corferias

Un viaje oficial a la capital terminó en un hecho violento. Nixon López Villareal, alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue herido con arma de fuego en la mañana de este martes en inmediaciones de Corferias, en la localidad de Teusaquillo, confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El ataque ocurrió hacia las 10:20 a. m., cuando el mandatario se dirigía a una reunión en el sector. Según la versión preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de cilindraje 200 lo interceptaron con la intención de cometer un hurto bajo la modalidad de atraco.

Las autoridades indicaron que el alcalde habría opuesto resistencia, lo que desencadenó un forcejeo con los presuntos delincuentes. En medio del enfrentamiento, uno de los sujetos le disparó en una pierna antes de huir junto a su cómplice.

El funcionario fue trasladado de inmediato a la Clínica Colombia, donde recibe atención médica. De acuerdo con la Policía, su estado de salud es estable, aunque permanece bajo observación mientras le realizan exámenes para evaluar las lesiones.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que se activó un despliegue especial para esclarecer lo ocurrido. “En la localidad de Teusaquillo resulta lesionado el alcalde de Ospina, Nariño, producto de un forcejeo con unos sujetos que al parecer pretendían hurtarlo. La Policía Nacional ha desplegado todo un componente de investigación criminal e inteligencia para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, señaló.

Recolección de cámaras y búsqueda de los responsables

La institución adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector y labores de inteligencia para lograr la identificación y captura de los responsables. También invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información a través de los canales oficiales o el CAI más cercano.

Se conoció que el alcalde López Villareal se encontraba hospedado en esa zona de Bogotá y había salido a realizar una diligencia cuando se produjo el intento de robo.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó el ataque y expresó su respaldo al mandatario local. “Toda nuestra solidaridad con el alcalde de Ospina, Nixon López, tras el hecho violento ocurrido en Bogotá. Desde Nariño estamos atentos a su evolución y esperamos su pronta recuperación”, escribió en su cuenta de X.

Además, subrayó que “cuidar la vida y garantizar condiciones de seguridad para los mandatarios territoriales es un deber indeclinable del Estado”.

Las autoridades continúan investigando este intento de asalto en Bogotá que dejó herido al alcalde de Ospina.

Noticia en Desarrollo…