Restos de Camilo Torres tienen 99 % de coincidencia según medicina legal

Después de seis décadas de incertidumbre, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó este martes 24 de febrero que los restos analizados corresponden a Camilo Torres Restrepo. La verificación cerró un proceso forense que incluyó pruebas internacionales y varios cotejos genéticos para alcanzar certeza plena.

La identificación de Camilo Torres avanzó inicialmente cuando la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) envió muestras a laboratorios en Estados Unidos, tomando como referencia el perfil biológico del padre del sacerdote. Sin embargo, las autoridades advirtieron desde el comienzo que los resultados preliminares no eran suficientes para una confirmación definitiva.

Muestras deterioradas y estudios complementarios

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, explicó en un video institucional que el proceso se vio afectado por el estado de los restos.

“Siguiendo los protocolos establecidos, el equipo interdisciplinario forense continúa con los estudios periciales sobre las muestras entregadas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la investigación asociada a la identificación del cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, señaló.