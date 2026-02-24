MinTrabajo ordenó el cierre de cuatro áreas de la planta de Alpina en Sopó

El Ministerio del Trabajo de Colombia ordenó el cierre preventivo de cuatro áreas de la planta de Alpina ubicada en Sopó, Cundinamarca, luego de una inspección en la que se detectaron riesgos críticos para la seguridad y salud de los trabajadores.

La decisión fue anunciada por la cartera que dirige Antonio Sanguino, tras una visita técnica que, según informó la entidad, evidenció fallas que “representan un peligro para la integridad física del personal”.

De acuerdo con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, los hallazgos incluyen fugas graves en calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen sustancias químicas como soda cáustica y ácido nítrico, así como ambientes laborales con temperaturas peligrosamente altas.

Riesgos para la salud y la integridad

Según el Ministerio, estas condiciones podrían poner en riesgo la salud, la vida y la integridad de los trabajadores que desempeñan funciones en las áreas inspeccionadas. En particular, las fugas en calderas y los problemas en los tanques con químicos representan un potencial peligro por exposición a sustancias corrosivas o a presión.

La entidad señaló que las temperaturas elevadas en ciertos espacios de trabajo también constituyen un factor de riesgo ocupacional, al incrementar la probabilidad de afectaciones físicas.

En ese contexto, el Ministerio calificó la medida como urgente, necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y verificados durante la visita de inspección.

Sellamiento preventivo y nuevas investigaciones

Como consecuencia de los hallazgos, se procedió al sellamiento preventivo de las áreas críticas, una medida que se mantendrá hasta que se adelanten las investigaciones correspondientes y se garantice que las condiciones cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Ministerio indicó que el objetivo principal es “evitar lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores”, y subrayó que la prevención es prioritaria ante cualquier indicio de riesgo estructural o técnico.

La Unidad de Investigaciones Especiales de la cartera laboral reiteró que la medida busca asegurar que no se presenten afectaciones adicionales mientras se realizan las evaluaciones técnicas y se determinan las acciones correctivas que deberá implementar la empresa.

Por ahora, las cuatro áreas permanecerán cerradas hasta que concluyan las indagaciones y se certifique que las fallas fueron subsanadas. La decisión pone en el centro del debate las condiciones de seguridad industrial en grandes plantas de producción y el papel de las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales.