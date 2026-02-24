Lluvias devastan Brasil: 20 muertos y decenas de desaparecidos

El saldo de la emergencia por las fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, se elevó a 20 personas fallecidas, mientras que decenas continúan desaparecidas y más de 400 habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas, según informaron este martes los organismos de socorro.

El reporte oficial confirma que 16 víctimas mortales se registraron en el municipio de Juiz de Fora y cuatro en Ubá, en medio de una tragedia marcada por el desbordamiento de un río, inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra que han dejado graves daños en la infraestructura urbana.

Juiz de Fora declara calamidad pública por 180 días

Frente a la magnitud de la crisis, las autoridades de Juiz de Fora, ciudad con cerca de 540.000 habitantes, decretaron el estado de calamidad pública, una medida que estará vigente durante 180 días.

La alcaldesa Margarida Salomão (PT) explicó que la decisión permitirá acelerar la llegada de apoyo institucional. “Esto nos permite recibir recursos federales, estatales, humanos y materiales para ayudarnos en esta grave situación”, afirmó. También subrayó que la declaratoria facilita la movilización de voluntarios y agregó: “Es una situación extrema que requiere medidas extremas”.

Como parte de las acciones inmediatas, se autorizó el trabajo remoto para empleados públicos y se ordenó la suspensión de clases en las escuelas municipales.