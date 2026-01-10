Murió Yeison Jiménez: así fue la historia de vida del ídolo de la música popular

De origen humilde y trabajador, el artista relató en diversas entrevistas que su infancia estuvo marcada por dificultades económicas, tras la separación de sus padres cuando él tenía siete años. “Hoy valoro lo que tengo gracias a ese difícil proceso”, expresó en más de una ocasión.

Durante su niñez y adolescencia, Yeison estudió en 11 colegios entre Manzanares y Bogotá, debido a constantes mudanzas familiares. En sus recuerdos, pasó de vivir en una casa con comodidades a enfrentar la realidad del arriendo permanente y la escasez.

A los 13 años, trabajó recogiendo chatarra en la galería de Manizales y más adelante se desempeñó en plazas de mercado cargando bultos y vendiendo aguacates. “Solo años después entendí lo que significaba no tener nevera, computador o televisor”, contó el cantante.

Bogotá: la ciudad que lo impulsó y lo puso en riesgo

La llegada a Bogotá marcó un punto de quiebre en su vida. En barrios afectados por la violencia, Yeison reconoció haber estado cerca de pandillas y entornos de alto riesgo, una etapa que hoy recuerda con autocrítica, pero también como parte de su proceso de crecimiento personal.

“Lo que más orgullo me da es haber salido adelante pese a mis errores”, afirmó en entrevistas pasadas, destacando que incluso enfrentó episodios como casa por cárcel, antes de encaminarse definitivamente hacia la música.

Aunque cantaba desde los seis años, Yeison Jiménez nunca imaginó una carrera artística de gran escala. A los 17 años descubrió la composición y desde entonces escribió sus propias canciones, inspiradas en vivencias reales y emociones profundas.

Su fe fue otro pilar fundamental. Relató experiencias espirituales que marcaron su vida y lo llevaron a construir una relación personal con Dios, alejándose de excesos y enfocándose en su familia.

Con 12 años de carrera, 22 giras internacionales y escenarios llenos en Colombia y el exterior, Yeison Jiménez se convirtió en un referente del género. A sus 32 años, incluso hablaba de un retiro paulatino para dedicarse a sus hijas, su esposa y sus negocios.

Mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente aéreo en Boyacá, el país permanece a la espera de una confirmación definitiva por parte de las autoridades sobre la identidad de las otras víctimas. El nombre de Yeison Jiménez aparece en los reportes preliminares, lo que ha generado profundo impacto entre seguidores, colegas y la industria musical.

Las próximas horas serán clave para esclarecer los hechos y confirmar oficialmente lo ocurrido en esta tragedia que ha sacudido a Colombia.