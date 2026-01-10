Murió Yeison Jiménez: así fue la historia de vida del ídolo de la música popular

La tarde del sábado 10 de enero, un accidente aéreo en Boyacá conmocionó al país y al mundo de la música popular, luego de que fuentes oficiales indicaran que el cantante Yeison Jiménez figuraba en la lista inicial de personas fallecidas.
Según el primer reporte de las autoridades, la avioneta impactó contra el suelo y se incendió inmediatamente, generando pánico entre los habitantes del sector, quienes alertaron de forma inmediata a los organismos de socorro. Al lugar llegaron ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de emergencia, que atendieron la situación en medio de condiciones complejas.
La aeronave tenía como destino final el municipio de Marinilla, Antioquia, donde Yeison Jiménez tenía programado un concierto, tras una escala en la capital antioqueña. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades continúan verificando de manera oficial la identidad de todos los pasajeros, mientras se adelantan labores de inspección y levantamiento de información técnica.
Yeison Jiménez, una figura clave de la música popular colombiana
La noticia generó una ola de reacciones debido al impacto cultural y artístico del cantante. Yeison Jiménez, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, se consolidó como uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, con una trayectoria marcada por la perseverancia y el éxito.
De origen humilde y trabajador, el artista relató en diversas entrevistas que su infancia estuvo marcada por dificultades económicas, tras la separación de sus padres cuando él tenía siete años. “Hoy valoro lo que tengo gracias a ese difícil proceso”, expresó en más de una ocasión.
Durante su niñez y adolescencia, Yeison estudió en 11 colegios entre Manzanares y Bogotá, debido a constantes mudanzas familiares. En sus recuerdos, pasó de vivir en una casa con comodidades a enfrentar la realidad del arriendo permanente y la escasez.
A los 13 años, trabajó recogiendo chatarra en la galería de Manizales y más adelante se desempeñó en plazas de mercado cargando bultos y vendiendo aguacates. “Solo años después entendí lo que significaba no tener nevera, computador o televisor”, contó el cantante.
Bogotá: la ciudad que lo impulsó y lo puso en riesgo
La llegada a Bogotá marcó un punto de quiebre en su vida. En barrios afectados por la violencia, Yeison reconoció haber estado cerca de pandillas y entornos de alto riesgo, una etapa que hoy recuerda con autocrítica, pero también como parte de su proceso de crecimiento personal.
“Lo que más orgullo me da es haber salido adelante pese a mis errores”, afirmó en entrevistas pasadas, destacando que incluso enfrentó episodios como casa por cárcel, antes de encaminarse definitivamente hacia la música.
Aunque cantaba desde los seis años, Yeison Jiménez nunca imaginó una carrera artística de gran escala. A los 17 años descubrió la composición y desde entonces escribió sus propias canciones, inspiradas en vivencias reales y emociones profundas.
Su fe fue otro pilar fundamental. Relató experiencias espirituales que marcaron su vida y lo llevaron a construir una relación personal con Dios, alejándose de excesos y enfocándose en su familia.
Con 12 años de carrera, 22 giras internacionales y escenarios llenos en Colombia y el exterior, Yeison Jiménez se convirtió en un referente del género. A sus 32 años, incluso hablaba de un retiro paulatino para dedicarse a sus hijas, su esposa y sus negocios.
Mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente aéreo en Boyacá, el país permanece a la espera de una confirmación definitiva por parte de las autoridades sobre la identidad de las otras víctimas. El nombre de Yeison Jiménez aparece en los reportes preliminares, lo que ha generado profundo impacto entre seguidores, colegas y la industria musical.
Las próximas horas serán clave para esclarecer los hechos y confirmar oficialmente lo ocurrido en esta tragedia que ha sacudido a Colombia.