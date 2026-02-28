La reciente boda entre Jhonny Rivera y Jenny López, celebrada el pasado 22 de febrero en la Capilla de Arabia, un corregimiento de Pereira, sigue dando de qué hablar.
Tras la ceremonia, comenzaron a circular en redes sociales una serie de fotografías inéditas de la juventud de la cantante, imágenes que rápidamente despertaron nostalgia, conversación y también controversia entre los usuarios.
El matrimonio se llevó a cabo en la Capilla de Arabia, Risaralda, y contó con la asistencia de cerca de 350 invitados, entre familiares, amigos y reconocidos colegas del género popular.
La ceremonia fue descrita por asistentes como emotiva e íntima, con detalles que no tardaron en viralizarse en plataformas digitales. Fotografías y videos del enlace circularon ampliamente, posicionando la boda como uno de los eventos más comentados del entretenimiento colombiano en lo que va del año. Sin embargo, días después del “sí, acepto”, el foco cambió.
Las imágenes que hoy generan debate muestran a Jenny López durante su adolescencia, cuando daba sus primeros pasos en la música. En ese entonces, trabajaba como corista de Jhonny Rivera —intérprete de éxitos como El Pegao— y aún era menor de edad.
En varias de las fotografías aparece junto a quien hoy es su esposo, además de compartir escena con sus padres, músicos y figuras del género popular. Este archivo visual, desconocido para muchos seguidores, evidenció el largo recorrido artístico de la cantante antes de consolidarse como solista.
El debate por la diferencia de edad
La difusión de las imágenes reactivó una conversación que ya venía acompañando a la pareja desde que hicieron pública su relación: la diferencia de edad.
Jhonny Rivera tiene 52 años, mientras que Jenny López tiene 22, una brecha de tres décadas que ha sido ampliamente comentada en redes sociales.
Para algunos seguidores, la historia refleja una relación que evolucionó con el tiempo dentro del ámbito profesional y artístico. Para otros, las fotografías de la etapa juvenil de la cantante intensificaron cuestionamientos sobre el inicio del vínculo.