La reciente boda entre Jhonny Rivera y Jenny López, celebrada el pasado 22 de febrero en la Capilla de Arabia, un corregimiento de Pereira, sigue dando de qué hablar.

Lea también: El motivo por el que Jhonny Rivera casi cancela su boda

Tras la ceremonia, comenzaron a circular en redes sociales una serie de fotografías inéditas de la juventud de la cantante, imágenes que rápidamente despertaron nostalgia, conversación y también controversia entre los usuarios.

El matrimonio se llevó a cabo en la Capilla de Arabia, Risaralda, y contó con la asistencia de cerca de 350 invitados, entre familiares, amigos y reconocidos colegas del género popular.

La ceremonia fue descrita por asistentes como emotiva e íntima, con detalles que no tardaron en viralizarse en plataformas digitales. Fotografías y videos del enlace circularon ampliamente, posicionando la boda como uno de los eventos más comentados del entretenimiento colombiano en lo que va del año. Sin embargo, días después del “sí, acepto”, el foco cambió.

Las imágenes que hoy generan debate muestran a Jenny López durante su adolescencia, cuando daba sus primeros pasos en la música. En ese entonces, trabajaba como corista de Jhonny Rivera —intérprete de éxitos como El Pegao— y aún era menor de edad.