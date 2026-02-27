¿Marcela Reyes demandó a Nicolás Arrieta? Esto dijo él

La polémica no terminó con su eliminación. Tras abandonar La Casa de los Famosos Colombia, Nicolás Arrieta volvió a encender las redes sociales al asegurar que habría sido denunciado por Marcela Reyes por comentarios realizados durante el reality.

Esta situación, que involucra acusaciones sobre afectación al buen nombre y antecedentes de disputas públicas entre ambos, ha generado una ola de reacciones en TikTok y otras plataformas digitales.

La revelación se dio durante una transmisión en vivo, donde Nicolás Arrieta conversaba con Jay Torres, también eliminado del reality. En medio del en vivo, una persona de su equipo le informó sobre un correo recibido por parte del equipo legal de la DJ.

“¿Qué fue lo que mandó Marcela Reyes?”, preguntó Arrieta entre risas. Según relató una integrante de su equipo: