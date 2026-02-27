¿Marcela Reyes demandó a Nicolás Arrieta? Esto dijo él

La polémica no terminó con su eliminación. Tras abandonar La Casa de los Famosos Colombia, Nicolás Arrieta volvió a encender las redes sociales al asegurar que habría sido denunciado por Marcela Reyes por comentarios realizados durante el reality.
Esta situación, que involucra acusaciones sobre afectación al buen nombre y antecedentes de disputas públicas entre ambos, ha generado una ola de reacciones en TikTok y otras plataformas digitales.
La revelación se dio durante una transmisión en vivo, donde Nicolás Arrieta conversaba con Jay Torres, también eliminado del reality. En medio del en vivo, una persona de su equipo le informó sobre un correo recibido por parte del equipo legal de la DJ.
“¿Qué fue lo que mandó Marcela Reyes?”, preguntó Arrieta entre risas. Según relató una integrante de su equipo:
Que están difundiendo comentarios que estaban afectando su buen nombre y la buena honra… Y eso se escaló con los abogados
El bogotano tomó la situación con tono irónico y continuó bromeando frente a sus seguidores, restándole gravedad al asunto mientras la conversación se viralizaba rápidamente.
Durante su permanencia en La Casa de los Famosos Colombia, Marcela Reyes y Nicolás Arrieta protagonizaron varios desacuerdos. El creador de contenido lanzó indirectas relacionadas con la reputación de la DJ y mencionó temas sensibles como su presunta vinculación en comentarios sobre la inesperada muerte del artista B King en México.
Estas declaraciones generaron incomodidad dentro de la casa y fuertes debates en redes sociales, donde los seguidores del programa se dividieron entre quienes defendían la libertad de expresión de Arrieta y quienes consideraban sus comentarios inapropiados.
En el reciente en vivo, Arrieta incluso ironizó sobre la posibilidad de un encuentro con Reyes en México:
“¿En dónde es el encuentro, en México?... ¿Me va a mandar por pasajes para México?”, comentó en tono sarcástico.
Este no es el primer choque entre ambos. Años atrás, Nicolás Arrieta ya había cuestionado públicamente a Marcela Reyes en redes sociales por temas relacionados con presuntas estafas y publicidad engañosa, lo que habría deteriorado aún más la relación entre los dos creadores de contenido.