Clinton declara ante el Congreso y rechaza vínculos con Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde negó cualquier relación o conocimiento sobre las actividades del financiero Jeffrey Epstein.

La diligencia se realizó el jueves 26 de febrero en Chappaqua, Nueva York, lugar de residencia de la exfuncionaria. Antes de responder preguntas, Clinton presentó una declaración escrita que publicó simultáneamente en sus redes sociales.

En su pronunciamiento inicial, la ex primera dama fue enfática: aseguró que no recuerda haberse reunido con Epstein y sostuvo que nunca tuvo información sobre sus actividades criminales. También rechazó cualquier vínculo personal con el financiero, al afirmar que jamás viajó en su avión ni visitó su isla, residencias u oficinas.

También le puede interesar: Mindefensa confirmó $623 millones incautados por delitos electorales

Clinton reiteró ante el comité, encabezado por legisladores republicanos, que no poseía datos útiles para la investigación en curso.

Cuestionamientos a la citación

Durante su intervención, describió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación rigurosa. No obstante, puso en duda que su citación representara un uso adecuado de los recursos del Congreso.

Clinton subrayó que la existencia de fotografías o registros públicos donde figuras políticas, incluido su esposo, el expresidente Bill Clinton, aparecen en eventos sociales con Epstein no implica conocimiento ni complicidad en los delitos atribuidos al financista.