Clinton declara ante el Congreso y rechaza vínculos con Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde negó cualquier relación o conocimiento sobre las actividades del financiero Jeffrey Epstein.
La diligencia se realizó el jueves 26 de febrero en Chappaqua, Nueva York, lugar de residencia de la exfuncionaria. Antes de responder preguntas, Clinton presentó una declaración escrita que publicó simultáneamente en sus redes sociales.
En su pronunciamiento inicial, la ex primera dama fue enfática: aseguró que no recuerda haberse reunido con Epstein y sostuvo que nunca tuvo información sobre sus actividades criminales. También rechazó cualquier vínculo personal con el financiero, al afirmar que jamás viajó en su avión ni visitó su isla, residencias u oficinas.
Clinton reiteró ante el comité, encabezado por legisladores republicanos, que no poseía datos útiles para la investigación en curso.
Cuestionamientos a la citación
Durante su intervención, describió el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una investigación rigurosa. No obstante, puso en duda que su citación representara un uso adecuado de los recursos del Congreso.
Clinton subrayó que la existencia de fotografías o registros públicos donde figuras políticas, incluido su esposo, el expresidente Bill Clinton, aparecen en eventos sociales con Epstein no implica conocimiento ni complicidad en los delitos atribuidos al financista.
Asimismo, pidió que el panel amplíe el alcance de sus citaciones a otras figuras, entre ellas el presidente Donald Trump, y sostuvo que la investigación debería centrarse en “los verdaderos implicados”.
El interrogatorio se produjo tras meses de tensiones entre los Clinton y el comité legislativo. Inicialmente, ambos optaron por responder por escrito en lugar de comparecer en persona, lo que abrió la posibilidad de enfrentar acusaciones de desacato al Congreso. Finalmente, aceptaron rendir declaración presencial.
La audiencia de Bill Clinton ya se había realizado previamente, en la que se entregaron detalles sobre sus interacciones con Epstein antes de que se conocieran públicamente los delitos del financista.
Las comparecencias forman parte de una investigación más amplia destinada a esclarecer cómo Jeffrey Epstein construyó durante décadas su red de contactos e influencias, antes de su muerte en prisión en 2019, mientras esperaba un nuevo juicio federal.
Investigación en curso
Tras las declaraciones de Hillary y Bill Clinton, el comité continúa revisando testimonios y documentos relacionados con el caso. Ninguno enfrenta cargos formales, pero sus comparecencias aportan información sobre los vínculos sociales y políticos del financiero.
Al finalizar su declaración, Hillary Clinton hizo una breve intervención ante la prensa, reiterando que nunca conoció ni mantuvo relación con Epstein y calificando el interrogatorio como repetitivo.
Mientras tanto, el debate político en Estados Unidos persiste en torno al alcance de la investigación y la eventual responsabilidad de figuras públicas que tuvieron contacto con el financista.