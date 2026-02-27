Reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, ¿cuándo y dónde será?

Ya quedó definida la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro, que había sido anunciado de manera preliminar por la mandataria venezolana, se realizará el próximo 14 de marzo en Villa del Rosario, municipio ubicado en el departamento de Norte de Santander, en plena zona fronteriza entre ambos países.

Días atrás, Rodríguez informó que sostuvo una conversación telefónica con el jefe de Estado colombiano y que, como resultado de ese diálogo, acordaron llevar a cabo una cita binacional al más alto nivel. Aunque en ese momento no se entregaron mayores detalles sobre la agenda o el lugar, sí se dejó claro que el propósito era avanzar en asuntos de interés común para los dos gobiernos.

Posteriormente, la propia presidenta interina confirmó la fecha y la sede del encuentro. De acuerdo con Rodríguez, la agenda estará enfocada en continuar el trabajo en temas clave como economía, energía y seguridad. Según explicó, la intención es consolidar una relación basada en el respeto mutuo y en la cooperación para generar beneficios concretos en ambos lados de la frontera.

La Cancillería colombiana también informó que la mandataria venezolana viajará a territorio nacional para cumplir con esta cita bilateral, que se da en un momento crucial para la región y para las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas.

El contexto de la reunión

El origen de esta propuesta de encuentro está relacionado con la situación política que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Desde entonces, el presidente Petro planteó que Colombia debía asumir un papel activo en la búsqueda de una salida diplomática a la crisis del país vecino.

En ese marco, propuso que Colombia sirviera como mediador en un eventual diálogo tripartito con Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, con el fin de explorar soluciones concertadas que permitan estabilizar la región.

De hecho, durante el encuentro que sostuvieron Petro y Trump el 4 de febrero de 2026, la crisis venezolana fue uno de los temas centrales. Tras esa reunión, el mandatario colombiano aseguró que habían logrado acuerdos y destacó la importancia de trabajar conjuntamente en temas relacionados con sanciones y cooperación regional.

En declaraciones posteriores, Petro insistió en la necesidad de reactivar a Venezuela en su entorno regional y revisar el papel que puede desempeñar Estados Unidos para facilitar flujos económicos y energéticos que históricamente han conectado a ambos países.

Expectativas frente al 14 de marzo

La reunión del 14 de marzo en Villa del Rosario se proyecta como un paso clave para avanzar en la reactivación de la frontera y en la cooperación bilateral. El Gobierno colombiano ha reiterado que mantener los pasos fronterizos cerrados contribuye al fortalecimiento de economías ilegales como el narcotráfico, mientras que una apertura regulada permitiría mayor control institucional y dinamización económica.

Con la fecha y el lugar ya confirmados, la atención ahora se centra en los posibles acuerdos que puedan surgir del encuentro y en el impacto que estos tendrían en materia comercial, energética y de seguridad para ambos países.

El diálogo entre Petro y Rodríguez marca así un nuevo capítulo en la relación colombo-venezolana, en un contexto regional que exige coordinación política y soluciones diplomáticas.