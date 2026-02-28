El transporte aéreo en Colombia inició 2026 con cifras al alza. Durante enero se movilizaron 5,49 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7,26% frente al mismo mes de 2025, es decir, cerca de 371 mil viajeros adicionales.

De acuerdo con cifras provisionales de la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, el dinamismo estuvo impulsado principalmente por el mercado nacional, que registró un incremento del 9,47%. Esto se traduce en aproximadamente 270 mil pasajeros más en vuelos internos, impulsados por la temporada vacacional de fin de año.

El tráfico internacional también mostró resultados positivos. En enero de 2026 creció 4,47%, con 102 mil pasajeros adicionales frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una recuperación sostenida en la conectividad aérea del país con el exterior.

En cuanto al transporte de carga y correo, el sector movilizó 79,8 mil toneladas durante el primer mes del año. En el balance anual, entre febrero de 2025 y enero de 2026, la carga total creció 1,47%, mientras que la carga internacional avanzó 4,98%, con destinos estratégicos como Holanda, Estados Unidos y otros países de Suramérica.

Las cifras confirman que el sector aéreo mantiene una tendencia positiva tanto en movilidad de pasajeros como en logística, consolidándose como un componente clave para el turismo, el comercio exterior y la reactivación económica del país.