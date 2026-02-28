La ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán ya tiene repercusiones internas en territorio estadounidense. El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista ante el riesgo de posibles represalias, según confirmaron fuentes de la agencia a medios locales como CNN y Fox News.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó a través de la red social X que se encuentra en “coordinación directa” con las agencias de inteligencia y fuerzas del orden para “monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria”.

El Servicio Secreto, responsable de la protección del presidente y otros altos funcionarios, también anunció un “incremento de la seguridad” en instalaciones y lugares bajo su resguardo.

A nivel local, departamentos de policía en distintas ciudades, entre ellas Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas, considerados puntos sensibles ante un posible escenario de represalias.

La medida se produce horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque a gran escala contra objetivos estratégicos en Irán. Teherán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región del Golfo.

El presidente Donald Trump anunció la operación desde su residencia en Mar-a-Lago y afirmó que el objetivo es debilitar al régimen iraní. La escalada militar mantiene en alerta no solo a Medio Oriente, sino también a la seguridad interna de Estados Unidos.

*Con información de EFE