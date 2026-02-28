¿Quiénes pueden sacar gratis el pasaporte en 2026?

A partir del 1 de abril de 2026 comenzará a expedirse el nuevo modelo de pasaporte colombiano, con rediseño visual y mayores elementos de seguridad. Sin embargo, uno de los temas que más interesa a los ciudadanos es si el trámite tendrá algún costo adicional y quiénes podrán obtenerlo gratuitamente.

El Gobierno confirmó que las tarifas no cambian con el nuevo diseño, pero también reiteró que ciertos grupos poblacionales podrán acceder al documento sin pagar, siempre que cumplan condiciones específicas.

¿Quiénes tienen derecho al pasaporte gratis?

El beneficio de gratuidad aplica para personas clasificadas en niveles bajos del Sisbén IV que acrediten alguna de las siguientes situaciones:

Pacientes que deban viajar al exterior por tratamientos médicos.

Personas con discapacidad que necesiten acompañante.

Adultos mayores de 62 años.

Jóvenes que viajen fuera del país por estudios.

Menores bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ciudadanos que acrediten contrato laboral en el extranjero.

En todos los casos, será obligatorio presentar los documentos que certifiquen la condición especial. Sin esos soportes, el sistema no aplicará la exención del pago.

Las autoridades recomiendan verificar previamente la clasificación en el Sisbén y reunir certificados médicos, cartas de admisión académica, contratos laborales u órdenes judiciales, según corresponda.

¿Cuánto cuesta el pasaporte si no aplica la gratuidad?

Para quienes no estén dentro de los grupos beneficiados, los precios base se mantienen:

Pasaporte ordinario: $190.000

Pasaporte ejecutivo: $323.000

Pasaporte de emergencia: $192.000 (sin impuesto de timbre)

Es importante tener en cuenta que fuera de Bogotá el valor puede variar por impuestos departamentales definidos por cada gobernación. Por eso, se recomienda consultar el precio exacto en la página oficial de la Cancillería o en la gobernación correspondiente antes de agendar la cita.

¿Es obligatorio cambiar el pasaporte por el nuevo modelo?

No. El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que quienes tengan un pasaporte vigente podrán seguir utilizándolo hasta su fecha de vencimiento. El nuevo modelo se expedirá únicamente a quienes lo tramiten por primera vez o deban renovarlo.

La recomendación principal es revisar la vigencia del documento antes de planear un viaje internacional, ya que muchos países exigen mínimo seis meses de validez para permitir el ingreso.

Con el inicio del nuevo esquema en abril de 2026, el llamado de las autoridades es a informarse por canales oficiales y evitar intermediarios que cobren por trámites que pueden hacerse directamente ante la Cancillería.