Exgabinete respalda a Andrés Pastrana por caso Epstein

Un nuevo capítulo se abrió en la controversia por las menciones al expresidente Andrés Pastrana en los llamados archivos Epstein. A la carta pública firmada por exministros y exfuncionarios en defensa de su buen nombre, se sumó un manifiesto suscrito por un grupo de mujeres que exige explicaciones y rechaza lo que califican como un “pacto de silencio”.
El documento, titulado “Manifiesto contra el pacto de silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los Archivos Epstein”, surge tras la desclasificación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.
Las firmantes sostienen que cualquier persona mencionada en dichos archivos y que haya tenido un vínculo probado debe ofrecer explicaciones suficientes ante la ciudadanía. En el texto afirman que las respuestas dadas por Pastrana han sido “inaceptables” y cuestionan lo que consideran falta de escrutinio público y mediático frente al tema.
El manifiesto también enmarca la discusión en el contexto de la violencia sexual y la trata de personas, citando cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre abuso a menores y violencia sexual en el país. Según el documento, estos fenómenos requieren mayor transparencia, investigación y sanción cuando corresponda.
La carta en defensa
La publicación de este manifiesto se produce días después de que un grupo de exfuncionarios y figuras públicas difundiera una carta abierta respaldando la trayectoria y el buen nombre del exmandatario. En ese documento aseguraron que conocieron de cerca su conducta pública y privada y rechazaron lo que calificaron como insinuaciones sin pruebas.
Los firmantes de esa primera carta recordaron además que durante el gobierno Pastrana se promovieron políticas de internacionalización y atracción de inversión extranjera, y mencionaron que autoridades estadounidenses no tendrían registros de viajes del exmandatario en el avión vinculado al caso ni visitas a la isla relacionada con Epstein, en línea con lo que él mismo ha reiterado.
"Con la tranquilidad de quien ha conocido de cerca su conducta pública y privada, afirmamos que Andrés Pastrana es un hombre de valores firmes, respetuoso de su familia y de la dignidad humana. No corresponde a su carácter ni a su trayectoria verse involucrado en conductas infames, y menos aún en hechos tan graves como aquellos que algunos pretenden insinuar. Por el contrario, el Departamento de Justicia de EEUU, ha dicho que no hay registros de viajes de Andrés Pastrana en ese avión, ni de visita suya alguna a la isla de Epstein, lo que coincide con lo que el propio expresidente ha reiterado", señala la misiva.
La respuesta de Pastrana
Tras conocerse la carta de respaldo, Pastrana reaccionó brevemente con un mensaje público: “Me honran con su amistad y el cariño de este testimonio quienes conocen mi vida, mi actuar, mis principios y mi carácter. Muchas gracias”.
El cruce de cartas refleja la polarización que ha generado el tema. Mientras un sector pide mayor claridad y rechaza cualquier silencio institucional frente a menciones en los archivos desclasificados, otro defiende la presunción de inocencia y advierte sobre los riesgos de convertir sospechas en condenas públicas sin pruebas concluyentes.
La discusión, que toca asuntos sensibles como la violencia sexual, la responsabilidad pública y la reputación de exmandatarios, continúa abierta en el debate nacional.