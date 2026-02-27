Exgabinete respalda a Andrés Pastrana por caso Epstein

Un nuevo capítulo se abrió en la controversia por las menciones al expresidente Andrés Pastrana en los llamados archivos Epstein. A la carta pública firmada por exministros y exfuncionarios en defensa de su buen nombre, se sumó un manifiesto suscrito por un grupo de mujeres que exige explicaciones y rechaza lo que califican como un “pacto de silencio”.

El documento, titulado “Manifiesto contra el pacto de silencio en torno al expresidente Andrés Pastrana y su relación con los Archivos Epstein”, surge tras la desclasificación de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Las firmantes sostienen que cualquier persona mencionada en dichos archivos y que haya tenido un vínculo probado debe ofrecer explicaciones suficientes ante la ciudadanía. En el texto afirman que las respuestas dadas por Pastrana han sido “inaceptables” y cuestionan lo que consideran falta de escrutinio público y mediático frente al tema.

El manifiesto también enmarca la discusión en el contexto de la violencia sexual y la trata de personas, citando cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre abuso a menores y violencia sexual en el país. Según el documento, estos fenómenos requieren mayor transparencia, investigación y sanción cuando corresponda.