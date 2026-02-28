La edición número 45 de la Vitrina Turística de Anato cerró con cifras históricas y consolidó a Colombia como uno de los principales epicentros del turismo en América Latina. Durante tres días, el evento reunió a más de 56.000 profesionales del sector, lo que representa un crecimiento del 8% frente a la edición anterior.

El encuentro, realizado en Corferias, registró 26.914 citas de negocios a través de su plataforma oficial de agendamiento, un incremento del 13% que refleja el dinamismo comercial y la confianza de la industria.

“Hemos cerrado con éxito una nueva versión de la Vitrina. No es solo un gran logro gremial, sino que da cuenta del compromiso de todo un sector que está impulsando el turismo para que sea un pilar cada vez más fuerte de la economía de nuestro país”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO.

Más de 1.600 expositores y 45 países

La feria contó con la participación de más de 1.600 expositores, entre agencias de viajes, proveedores tecnológicos, hoteles, navieras, empresas de asistencia y operadores turísticos de más de 45 países.

Uno de los componentes más destacados fue la estrategia de Compradores Invitados – Hosted Buyers, que permitió la llegada de empresarios de Estados Unidos, Vietnam, Marruecos, Polonia, República Checa y Turquía, quienes exploraron oportunidades de negocio y establecieron alianzas estratégicas con la oferta colombiana.

Articulación público-privada

La presencia del Gobierno Nacional reafirmó la articulación público-privada para el fortalecimiento del sector. Participaron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia y Fontur, aliados estratégicos del evento.

En el marco de la Vitrina también se realizó la edición 19 de Colombia Travel Mart, la rueda de negocios organizada por ProColombia.

“El éxito rotundo de Colombia Travel Mart 2026 es el resultado de un trabajo conjunto y articulado con ANATO. Al unir fuerzas, logramos que la Vitrina Turística no solo sea un espacio de exhibición, sino el motor de negocios más potente de la región”, aseguró Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, quien destacó la participación de compradores de 35 países y el crecimiento del 8% frente a 2025.

Por su parte, el viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, resaltó la resiliencia del sector y su papel como articulador de territorios y oportunidades.

Próxima edición en 2027

Anato confirmó que la versión 46 de la Vitrina Turística se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de febrero de 2027, con la meta de seguir fortaleciendo el posicionamiento internacional del país.

“Esta edición es el reflejo del trabajo gremial que hemos construido con compromiso, demostrando que el turismo es motor de desarrollo, empleo y confianza para el país”, concluyó Paula Cortés Calle.