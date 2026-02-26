Filarmónica de Bogotá dará dos conciertos gratis este 27 y 28 de febrero

La cultura vuelve a sonar fuerte en la capital. La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) ofrecerá dos conciertos gratuitos en el Auditorio León de Greiff, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, como parte de su Temporada 2026.

Las presentaciones se realizarán el viernes 27 de febrero de 2026 a las 7:00 p. m. y el sábado 28 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m.. La entrada es libre hasta completar aforo y el lugar es la Avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Bajo la batuta del director búlgaro-alemán Svetoslav Borisov, la Filarmónica interpretará un programa que reúne grandes nombres del repertorio clásico.

El concierto incluirá obras de Johann Baptist Georg Neruda (1707–1780), conocido como Jan Křtitel Jiří Neruda; del compositor puertorriqueño Roberto Sierra (1953–); y cerrará con una de las sinfonías más emblemáticas de Robert Schumann (1810–1856).

Pacho Flores, solista invitado

El reconocido trompetista venezolano Pacho Flores será el solista invitado. Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional “Maurice André”, así como del “Philip Jones” y del “Cittá di Porcia”, Flores es una de las figuras más destacadas de la trompeta a nivel mundial.

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, ha ofrecido recitales en escenarios como Carnegie Hall en Nueva York, Sala Pleyel en París y Opera City en Tokio. Además, se ha desempeñado como primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta Saito Kinen de Japón y la Sinfónica de Miami, bajo la dirección de maestros como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli y Gustavo Dudamel.

Actualmente es director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta y promotor activo de la música contemporánea.