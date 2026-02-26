Inicio
Bogotá

Filarmónica de Bogotá dará dos conciertos gratis este 27 y 28 de febrero

Jue, 26/02/2026 - 08:00
Disfrute música sinfónica gratis en Bogotá con la OFB, bajo la dirección de Svetoslav Borisov y con Pacho Flores como solista.
Filarmónica de Bogotá dará dos conciertos gratis este 27 y 28 de febrero
Créditos:
Orquesta Filarmónica de Bogotá - Kike Barona

La cultura vuelve a sonar fuerte en la capital. La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) ofrecerá dos conciertos gratuitos en el Auditorio León de Greiff, en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, como parte de su Temporada 2026.

Las presentaciones se realizarán el viernes 27 de febrero de 2026 a las 7:00 p. m. y el sábado 28 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m.. La entrada es libre hasta completar aforo y el lugar es la Avenida NQS o carrera 30 #45-03.

Bajo la batuta del director búlgaro-alemán Svetoslav Borisov, la Filarmónica interpretará un programa que reúne grandes nombres del repertorio clásico.

Le puede interesar: PETA pide trasladar a Punch, el macaco japonés, a un santuario

El concierto incluirá obras de Johann Baptist Georg Neruda (1707–1780), conocido como Jan Křtitel Jiří Neruda; del compositor puertorriqueño Roberto Sierra (1953–); y cerrará con una de las sinfonías más emblemáticas de Robert Schumann (1810–1856).

Pacho Flores, solista invitado

El reconocido trompetista venezolano Pacho Flores será el solista invitado. Ganador del Primer Premio del Concurso Internacional “Maurice André”, así como del “Philip Jones” y del “Cittá di Porcia”, Flores es una de las figuras más destacadas de la trompeta a nivel mundial.

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, ha ofrecido recitales en escenarios como Carnegie Hall en Nueva York, Sala Pleyel en París y Opera City en Tokio. Además, se ha desempeñado como primera trompeta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Orquesta Saito Kinen de Japón y la Sinfónica de Miami, bajo la dirección de maestros como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli y Gustavo Dudamel.

Actualmente es director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta y promotor activo de la música contemporánea.

 

Un director con trayectoria internacional

Svetoslav Borisov es director principal y subdirector musical de la Ópera de Magdeburgo desde la temporada 2016/2017 y director artístico de la orquesta de cámara CON FUOCO en Graz. Desde 2023/2024 es director invitado permanente de la Ópera de Varna.

Ha dirigido títulos como Fausto, Aida, Rigoletto, Tosca y Don Giovanni, y ha sido invitado en países como Austria, Alemania, China, Grecia e Israel, entre otros.

Con estos dos conciertos gratuitos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá reafirma su compromiso con la cultura, la música sinfónica y el acceso libre al arte en la ciudad.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Conciertos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Filarmónica de Bogotá dará dos conciertos gratis este 27 y 28 de febrero
Filarmónica de Bogotá dará dos conciertos gratis este 27 y 28 de febrero
Disfrute música sinfónica gratis en Bogotá con la OFB, bajo la dirección de Svetoslav Borisov y con Pacho Flores como solista.
Bogotá
Burgerville 2026 en Bogotá: fechas y restaurantes confirmados
Hamburguesa en combo.
El festival de hamburguesas cambia de sede en Bogotá, suma invitados de Perú y Medellín y ofrecerá 35 propuestas exclusivas, música en vivo y plan familiar.
Política
Roy Barreras: “La experiencia también es un valor”
Roy Barreras: “La experiencia también es un valor”
En Kién es Kién, Roy Barreras defiende la experiencia como herramienta para gobernar. Habla de salud, seguridad, Paz Total y coaliciones.
Regiones
"A Córdoba lo define su riqueza y su gente, no la emergencia": Erasmo Zuleta
Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba
El gobernador de Córdoba aseguró en la Vitrina de Anato que, pese a las afectaciones que dejan más de 80.000 familias impactadas, el departamento mantiene crecimiento económico y apuesta por el turismo como motor de reactivación.