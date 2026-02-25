Un atentado que presuntamente planeaba el ELN en Bogotá antes de las elecciones fue frustrado tras una operación del GAULA Militar en la localidad de Usme, donde fue desmantelada una fábrica clandestina de explosivos.

El Ministerio de Defensa informó que el inmueble intervenido era utilizado para la fabricación y ensamblaje de artefactos explosivos improvisados que, según las autoridades, estarían destinados a atacar a la Fuerza Pública y a la población civil en la capital.

La operación fue desarrollada de manera conjunta entre el GAULA Militar Cundinamarca, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la SIU de la DIJÍN y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA.

Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas señaladas de integrar una estructura criminal con presuntos vínculos con el ELN, específicamente con el Frente Urbano “Jorge Eliécer Gaitán” y el Frente de Guerra Urbano Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres”.

En el lugar se incautaron más de 800 cartuchos calibre 5.56 milímetros, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y otros componentes para la fabricación de explosivos improvisados.

El hallazgo ocurre en un momento de alta sensibilidad electoral, cuando las autoridades han reforzado la seguridad ante posibles acciones de grupos armados ilegales que busquen alterar el orden público durante la campaña y la jornada de votación.

Según el Ministerio de Defensa, el operativo golpea las capacidades urbanas del ELN y neutraliza una amenaza que habría podido afectar la seguridad en Bogotá.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización.