Bogotá

Se revelan imágenes inéditas del ataque con granada en Santa Fe

Lun, 02/02/2026 - 15:58
Sale a la luz el video del ataque ocurrido el 22 de enero en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, que dejó una persona muerta y 14 heridas.
Sale a la luz el video del ataque ocurrido el 22 de enero en el barrio Santa Fe
Créditos:
Redes sociales

Una semana después del atentado que sacudió al barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, se conocieron por primera vez las imágenes del ataque con granada perpetrado contra un establecimiento nocturno, hecho que dejó una persona muerta y 14 heridas la noche del 22 de enero.

El material audiovisual, captado por una cámara de seguridad, muestra con claridad cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se movilizan a alta velocidad por la zona. En cuestión de segundos, uno de ellos arroja un artefacto explosivo hacia el andén, justo frente a la fachada del local, antes de huir del lugar.

La explosión ocurrió en medio de transeúntes

En el video se observa que, al momento del ataque, al menos cinco personas se encontraban en las inmediaciones del establecimiento. Dos estaban frente a un puesto informal de dulces, mientras otras tres caminaban por la acera contigua al club nocturno. Instantes después del paso de la motocicleta, se produce la explosión, seguida de escenas de pánico, gritos y personas huyendo en distintas direcciones.

El impacto del artefacto generó una fuerte onda expansiva que afectó tanto a quienes se encontraban fuera del local como a personas que estaban en su interior, lo que explica el elevado número de lesionados. Las autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento de una persona y dejaron constancia de 14 heridos, algunos de ellos de consideración.

 

Las autoridades judiciales analizan el video y otros elementos probatorios con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los móviles del ataque. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una disputa por el control del microtráfico en el barrio Santa Fe, una zona históricamente golpeada por economías ilegales.

No obstante, los organismos de seguridad no descartan que el atentado esté relacionado con extorsiones a establecimientos nocturnos, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en sectores del centro de la capital.

Mientras avanza la investigación, las autoridades distritales anunciaron el fortalecimiento de operativos de control y presencia policial en Santa Fe y sectores aledaños, con el fin de contener la violencia y garantizar la seguridad de residentes, comerciantes y visitantes.

El caso continúa en investigación y, hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el atentado.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
