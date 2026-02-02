Se revelan imágenes inéditas del ataque con granada en Santa Fe

Una semana después del atentado que sacudió al barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, se conocieron por primera vez las imágenes del ataque con granada perpetrado contra un establecimiento nocturno, hecho que dejó una persona muerta y 14 heridas la noche del 22 de enero.

El material audiovisual, captado por una cámara de seguridad, muestra con claridad cómo dos hombres a bordo de una motocicleta se movilizan a alta velocidad por la zona. En cuestión de segundos, uno de ellos arroja un artefacto explosivo hacia el andén, justo frente a la fachada del local, antes de huir del lugar.

La explosión ocurrió en medio de transeúntes

En el video se observa que, al momento del ataque, al menos cinco personas se encontraban en las inmediaciones del establecimiento. Dos estaban frente a un puesto informal de dulces, mientras otras tres caminaban por la acera contigua al club nocturno. Instantes después del paso de la motocicleta, se produce la explosión, seguida de escenas de pánico, gritos y personas huyendo en distintas direcciones.

El impacto del artefacto generó una fuerte onda expansiva que afectó tanto a quienes se encontraban fuera del local como a personas que estaban en su interior, lo que explica el elevado número de lesionados. Las autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento de una persona y dejaron constancia de 14 heridos, algunos de ellos de consideración.