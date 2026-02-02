Gustavo Petro conoció a su nieta en Washington antes de reunión con Trump

En medio de su visita oficial a Washington, donde se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano Gustavo Petro compartió un momento personal al revelar que allí conoció por primera vez a su nieta Mailé Petro, nacida en noviembre de 2025 en Canadá.

El presidente publicó en su cuenta de X una fotografía en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en brazos, acompañado de su nuera Maira González, esposa de Andrés Petro, uno de los hijos del jefe de Estado, quien se encuentra asilado en Canadá desde 2021 tras denunciar amenazas.

“Un abrazo fundamental antes del encuentro con Trump”

En el mensaje que acompañó la imagen, Petro confirmó que Mailé Petro González nació el 21 de noviembre de 2025 y explicó que ese fue su primer encuentro con ella. “Es mi última nieta, y la he abrazado por primera vez”, escribió el mandatario.

El presidente también añadió una reflexión de tono político y simbólico: “Mailé Petro ya pertenece a la nueva humanidad que luchará hasta lo más profundo de la vida propia y por la existencia”, frase que cerró señalando que se trató de “un abrazo fundamental antes de la reunión con Trump”.