Colombia cerró su participación en FITUR 2026 con resultados históricos en negocios, posicionamiento y relacionamiento estratégico, al alcanzar expectativas comerciales por cerca de US42,4 millones, lo que representa un crecimiento del 18,4% frente al año anterior. Estos resultados consolidan a la feria como una plataforma clave para la promoción del país en el mercado turístico europeo.

El país llegó a Madrid con la mayor delegación empresarial de su historia, integrada por 59 empresarios, 11 entidades regionales, 14 establecimientos de alojamiento y 34 operadores turísticos. Esta amplia representación permitió una agenda intensa de trabajo que se tradujo en 940 citas de negocio y en la atención de más de 9.000 visitantes en el stand de Colombia, entre empresarios, operadores, agencias de viaje, aliados estratégicos y medios de comunicación.

“FITUR 2026 ratificó que Colombia es hoy un destino competitivo y confiable para el mercado internacional. Los resultados en expectativas de negocio reflejan el trabajo articulado con el sector privado y las regiones, así como el interés creciente por una oferta turística diversa, sostenible y alineada con las tendencias globales”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Alianzas estratégicas y conectividad aérea

Como parte de la agenda institucional, Colombia sostuvo 15 reuniones estratégicas con actores clave del mercado turístico español y europeo, entre ellos W2M, Viajes El Corte Inglés y el Grupo Ávoris. También se avanzó en diálogos con aerolíneas como LATAM, Iberia, World2Fly y Avianca, enfocados en fortalecer la conectividad aérea, ampliar la comercialización del destino y abrir nuevas oportunidades de negocio.

La participación del país estuvo alineada con la narrativa “Colombia, el país de la belleza”, que permitió presentar una oferta turística integral basada en naturaleza, cultura, comunidades y sostenibilidad, reforzando la confianza del mercado europeo, en especial del español, uno de los principales emisores de viajeros hacia Colombia.

Sostenibilidad, diversidad y oferta integral

La sostenibilidad fue un eje transversal del stand de Colombia, cuyo diseño y operación se realizaron bajo criterios ambientales y sociales. Se priorizó el uso de materiales certificados, proveedores con buenas prácticas y activos digitales como pantallas interactivas y códigos QR, reduciendo significativamente el material impreso.

Entre las activaciones destacadas estuvo la Barra de Café “Origen Vivo”, que funcionó con energía 100 % renovable y ofreció café carbono neutro producido por la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, beneficiando a más de 400 familias. Además, se incorporó una calculadora pública de huella de carbono, cuyas emisiones fueron compensadas con proyectos certificados en el Bajo Río Guainía y Río Negro.

Durante la feria, Colombia promovió una oferta turística diversa que incluyó sol y playa, cultura, naturaleza y aventura, turismo LGBTQ+, romance, bienestar, reuniones, lujo y turismo comunitario, con representación de las seis regiones turísticas del país. La agenda se complementó con activaciones culturales y la presentación de los Pueblos Patrimonio de Colombia, como Barichara, Jardín, Aracataca, Villa de Leyva, Mompox, Usiacurí, Monguí, Santa Rosa de Cabal y Ambalema.

Con estos resultados, la participación de Colombia en FITUR 2026 fortalece las relaciones comerciales con mercados estratégicos y posiciona al país como un referente regional en turismo sostenible, inclusivo e innovador