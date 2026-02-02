España y Colombia impulsan recuperación del Jardín Botánico de Mutis

Lo que comenzó como una empresa científica en plena colonia podría convertirse de nuevo en un laboratorio vivo de biodiversidad. España y Colombia avanzan en una alianza científica orientada a recuperar y resignificar el Jardín Botánico creado por José Celestino Mutis en Mariquita, Tolima, uno de los espacios fundacionales de la botánica en América.
El anuncio fue confirmado este domingo en Bogotá por María Paz Martín Esteban, directora del Real Jardín Botánico de Madrid, quien explicó que el objetivo central de la visita es reorganizar el antiguo Jardín Botánico de Mutis y el Bosque de Mutis, hoy considerados piezas clave del patrimonio científico y ambiental del país.
“Es lo que nos trae a esta visita: el reestructurar de nuevo el Jardín Botánico que estaba en Mariquita, el Jardín Botánico de Mutis y el bosque de Mutis”, señaló la funcionaria.
Ciencia compartida y conservación ambiental
La cooperación contempla intercambios científicos, expediciones botánicas conjuntas y estrategias de conservación de especies en riesgo, con el fin de fortalecer la investigación sobre los ecosistemas que dieron origen a la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, uno de los proyectos científicos más relevantes del siglo XVIII en América.
El trabajo conjunto busca trascender la dimensión histórica y proyectar el legado de Mutis hacia los desafíos contemporáneos, como la pérdida acelerada de biodiversidad y el cambio climático.
Entre 1783 y 1791, Mariquita fue el núcleo operativo de la Real Expedición Botánica, desde donde Mutis y su equipo documentaron la riqueza natural del entonces Nuevo Reino de Granada. Buena parte de ese material científico se conserva hoy en el Real Jardín Botánico de Madrid, lo que refuerza el carácter binacional del proyecto.
La visita cuenta con el acompañamiento de la Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica), entidad que desde 1983 trabaja en la investigación, divulgación y recuperación del legado mutisiano.
El plan también apuesta por fortalecer iniciativas educativas y comunitarias en el Bosque de Mutis y el antiguo jardín botánico, con la meta de convertirlos en espacios de educación ambiental, ciencia pública y turismo científico.
“No se trata de nostalgia, sino de retomar un proyecto de conocimiento profundamente conectado con el territorio y la biodiversidad”, afirmó Guillermo Pérez, director de Funbotánica, quien resaltó el potencial del proyecto para dinamizar la economía local.
Bogotá y el reto global de la biodiversidad
Desde la capital, la directora del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, María Claudia García, explicó que esta cooperación llega cuando la institución cumple 70 años, y responde a la necesidad de construir redes internacionales para enfrentar la crisis ambiental.
El objetivo, señaló, es impulsar investigaciones y expediciones conjuntas que permitan ampliar colecciones científicas basadas en ecosistemas vivos, y acercar el conocimiento botánico al espacio público urbano.