Un grave caso de acoso sexual, amenazas de violación y de muerte contra la candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, Sofía Araujo Mejía, ha generado un rechazo generalizado y un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que identifiquen y capturen al responsable.

La denuncia revela una escalada de violencia extrema ejercida por un hombre que apareció sin previo contacto y comenzó a hostigar a la candidata de manera insistente a través de llamadas, mensajes, audios y videollamadas. Según lo expuesto, el sujeto le envió contenido sexual explícito no solicitado, mensajes obscenos y amenazas directas contra su vida y su integridad sexual, hechos que constituyen delitos graves.

Los ataques se intensificaron tras la salida de una reunión política, cuando el agresor inició el envío de pornografía y videos de carácter íntimo, además de expresiones violentas y amenazas explícitas, configurando un patrón claro de acoso sexual, violencia digital y violencia política contra la mujer.

Los pantallazos divulgados muestran un lenguaje degradante, intimidante y de alto riesgo, que no puede ser minimizado ni tratado como un hecho aislado. Se trata de una conducta criminal que pone en peligro real la seguridad de la candidata y que exige una respuesta inmediata del Estado.

El exsenador Sergio Araujo, padre de la candidata, se pronunció públicamente para exigir que las autoridades actúen sin dilaciones y advirtió que la impunidad frente a este tipo de ataques envía un mensaje peligroso de tolerancia a la violencia sexual.

Este caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres que participan en política, quienes siguen siendo blanco de intimidaciones, agresiones sexuales y amenazas como mecanismo para amedrentarlas y sacarlas del debate público.